كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".

وأشارت إلى أن المروحية كانت تشارك حاليا في العملية (ريأشورانس)، مضيفة: "فقد الاتصال مع الطائرة في أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان". وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ جارية حاليا، موضحا أنه لم تتوفر معلومات أخرى في هذا الوقت. وكان التلفزيون اليوناني قد ذكر في وقت سابق أن المروحية