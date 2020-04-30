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كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي - صورة أرشيفية
جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
وأشارت إلى أن المروحية كانت تشارك حاليا في العملية (ريأشورانس)، مضيفة: "فقد الاتصال مع الطائرة في أثناء مشاركتها في تدريبات للحلفاء قبالة ساحل اليونان". وأوضح البيان أن جهود البحث والإنقاذ جارية حاليا، موضحا أنه لم تتوفر معلومات أخرى في هذا الوقت. وكان التلفزيون اليوناني قد ذكر في وقت سابق أن المروحية
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كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
فيروس- كورونا (19)

أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
مايك بنس

نائب ترامب ينتهك إجراءات «كورونا» خلال زيارة مستشفى

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال زيارة قام بها إلى "مايو كلينك"، منتهكا بذلك القواعد المتّبعة في هذا المستشفى ومثيرا موجة انتقادات حادة في أكثر بلد في العالم تضررا من الوباء، وكان لافتا خلال الزيارة التي التقى فيها طاقم المستشفى وعددا من المرضى أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة بالناس. وبموجب القواعد المتّبعة في هذا المستشفى الشهير في ولاية مينيسوتا: "يجب على جميع المرضى والزوار والموظفين وضع كمامة للحماية من انتقال كوفيد-19".
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تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات، لافته أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 أمس الإثنين.
الشرطة-الكندية

مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدموي الذي شنه مسلح في مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي. وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
طائرة- مصر -للطيران (1)

وصول طائرة المصريين العالقين في كندا إلى مرسى علم

وصلت، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، وتقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، وسيتم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم إلى أحد الفنادق السياحة بمدينة مرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي ونائب إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه سيتم تعقيم الركاب وحقائبهم والمتعلقات الشخصية والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم للحجر الصحي.
طائرة- مصر -للطيران (1)

إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
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