حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر - صورة أرشيفية

أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.

وعمت احتفالات شعبية مدينة بنغازي الليبية، مساء أول من أمس الثلاثاء، ردا على قبول حفتر، طلب التفويض الشعبي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة، وإسقاط الاتفاق السياسي "الصخيرات". وأعلن حفتر، يوم الإثنين الماضي، في كلمة متلفزة قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة