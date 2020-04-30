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حفتر يعلن قبوله بهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر - صورة أرشيفية
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر - صورة أرشيفية
أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، وقف جميع العمليات العسكرية للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان. وقال أحمد المسماري الناطق باسم حفتر، في بيان في بنغازي إن القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وهذه الهدنة أعلنت استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال، لكنه حذر من أن الرد سيكون فوريا وقاسيا على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية. وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
وعمت احتفالات شعبية مدينة بنغازي الليبية، مساء أول من أمس الثلاثاء، ردا على قبول حفتر، طلب التفويض الشعبي لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية المقبلة، وإسقاط الاتفاق السياسي "الصخيرات". وأعلن حفتر، يوم الإثنين الماضي، في كلمة متلفزة قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة
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مكة-السعودية

بعد عزلها 52 يوما.. الحياة تعود للقطيف مجددا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من، اليوم الخميس، إضافة لاستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت الداخلية السعودية قررت، يوم 8 مارس الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.
كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ215 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 215 حالة، مشيرة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي 7386 شخصا، منهم 348 في المستشفيات، و115 بحالة خطيرة، بمن فيهم 90 شخصا على أجهزة التنفس، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره بلغ 15834 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين تجاوز عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لأول مرة.
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 75 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا امستجد، الذي انتشر في العديد من دول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ ذكر بيان للوزارة، أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وواسط، مبينا أنه تم تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مضيفا، أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 27 حالة شفاء، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 2003، والوفيات 92 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1346، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

«اعتبارا من الغد».. السعودية: فتح محافظة القطيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت السماح بدخول محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من 30 أبريل، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله: "في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 7 رمضان 1441 هجريا، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها"، وفقا لروسيا اليوم.
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رئيس برلمان ليبيا ينفي وجود خلافات مع حفتر

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة، إذ أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، كما أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه، متابعا: "هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، وأن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة".
وزارة الخارجية

«رغم الخلافات».. مصر متمسكة بالحل السياسي للصراع في ليبيا

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة

دعوة أممية لوقف إطلاق النار بليبيا مع بدء شهر رمضان

دعت ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة، في مؤتمر صحفي، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة، وأن توقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذى يهدد الجميع، كما أن الاقتصاد الليبي خسر في الفترة الأخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار.
اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
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