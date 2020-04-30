نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

ضغط الدم - صورة أرشيفية

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.

إذا كنت مريض ضغط وتصوم رمضان، إليك هذه النصائح: - تناول كميات كافية من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة بالمواد الصناعية. - تجنب تناول الأطباق التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، إضافة إلى الابتعاد عن المحفزات مثل القهوة. - الابتعاد عن الأطعمة عالية الصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات. -