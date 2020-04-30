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نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
ضغط الدم - صورة أرشيفية
ضغط الدم - صورة أرشيفية
يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
إذا كنت مريض ضغط وتصوم رمضان، إليك هذه النصائح: - تناول كميات كافية من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة بالمواد الصناعية. - تجنب تناول الأطباق التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، إضافة إلى الابتعاد عن المحفزات مثل القهوة. - الابتعاد عن الأطعمة عالية الصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات. -
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تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
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لو بطنك بتوجعك في رمضان..إليك الحل في 4 نصائح

يٌقال دائمًا أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط، هم أكثر عرضة لمشكلات صحية في رمضان، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص، لديهم مشكلات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي أيضًا، وتظهر بشكل واضح خلال شهر رمضان، لعدم التنظيم الجيد للأطعمة، فالبعض يفرط في تناول الطعام أثناء الإفطار، والبعض الأخر يستهلك مواد غذائية غنية بالدهون في السحور، وبالتالي ينتج عنها حركة غير مريحة في الأمعاء، ولكن لا تشعر بالحيرة، فالحل يوجد في نصائح بسيطة، وذلك نقلًا عن موقع "The Food Treatment Clinic".
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الزبادي

حماية العظام والمخ.. 5 فوائد سحرية للزبادي

توجد بعض الأطعمة الأساسية في رمضان، مثل التمر والفواكه المجففة والسمبوسك، وبالنسبة للزبادي، فهو جزء أساسي من السحور، حيث يتميز بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالكالسيوم والبروتين، والبكتيريا النافعة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، وبجانب قدرته الكبيرة على التعزيز من عملية الهضم، فهو يحمي العظام أيضًا، ويساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، وبالنسبة لوظائف المخ، فتقول الأبحاث والدراسات إنه يغير من الحالة المزاجية، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

نعم للسوائل ولا للقطائف.. روشتة رمضان لمرضى السكر

يحتاج مرضى السكري إلى رعاية خاصة في شهر رمضان، وبالرغم من أن الامتناع عن الطعام، ينتج عنه مضاعفات متعددة، إلا أنه يمكنك الصيام دون التعرض لهذه المضاعفات، وذلك من خلال اتباع إجراءات وقائية، تحافظ على صحتك، لذا ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل، كالماء والعصائر الطبيعية، ويوصى أيضا بتجنب المشروبات، الغنية بكميات كبيرة من السكر، والاهتمام بتناول المصادر الطبيعية للسكر، التي تتمثل في الفواكه، لأنها خالية من أي آثار جانبية.
أطعمة-تزيد-من-طاقة-الجسم

بيض وزبادي وشوفان.. قائمة الأطعمة الصحية للسحور

يتعامل بعض الأشخاص مع رمضان على أنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ويقضون نهاره في تحضير الأطباق المتنوعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالمعدة، كالإمساك والإسهال، وبالرغم من أن وجبة الإفطار تعتبر هامة، لكن السحور هو مصدر الطاقة، الذي سيجعلك قادرا على إنجاز أعمالك اليومية، ويمنحك معدلات عالية من الترطيب، لذا لا بد من الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، للحصول على السوائل المرجوة، كما أن البيض مهم، وغيره من الأطعمة الأخرى، وذلك نقلا عن موقع "Food.Ndtv".
التين-المجفف

صحي لمرضى السكري والضغط.. 5 فوائد للتين المجفف

يتميز التين المجفف بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الكالسيوم والكربوهيدرات والماغنسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين K، وبجانب ذلك، يساعد في الحفاظ على العظام، ويضبط معدلات ضعط الدم بالجسم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلا عن موقع "organic Facts".
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