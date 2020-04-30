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ترامب يبلغ بوتين بصعوبة الوضع بنيويورك بسبب «كورونا»

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة فيروس "كورونا" بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع، وعقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك، مضيفا: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".
كانت روسيا أرسلت، في نهاية شهر مارس الماضي، طائرتي شحن خاصتين محملتين بمعدات طبية وسائل الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة. وسددت واشنطن نصف تكلفة شحنة المساعدة الإنسانية الروسية، فيما تكفل بالنصف الآخر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر. وسجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 2500
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جاستن-ترودو (3)

كندا تفقد الاتصال بمروحية عسكرية قبالة ساحل اليونان

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن فقدان مروحية كندية نُشرت على متن سفينة حربية تابعة لبلاده أثناء تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ساحل اليونان، قائلا إن جهود البحث والإنقاذ تجري حاليا، وسيتم الكشف عن المعلومات أولا بأول. وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد مسؤولون كنديون أنهم فقدوا الاتصال بالمروحية العسكرية التي نشرت على متن الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس فريدريكتون" قبالة ساحل اليونان. وذكرت القوات المسلحة الكندية، أن "هناك موقفا متطورا بخصوص إحدى مروحياتنا التي تم نشرها على متن إتش إم سي إس فريدريكتون".
كورونا والحجر الصحي (10)

المؤشر يعاود الصعود.. أمريكا تسجل 2502 وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز). وأظهرت بيانات الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع إصابات ووفيات كورونا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، أن (كوفيد - 19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2502 شخص، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 60 ألفا و853 حالة. وحصيلة الوفيات اليومية المسجلة، أمس الأربعاء، تزيد على تلك التي سجلت أول من أمس الثلاثاء 2207 وفيات، وذلك بعد يومين سجلا تباطؤا.
فيروس- كورونا (19)

أمريكا تحذر من ظهور مئات الفيروسات بسبب الخفافيش

حذر بيتر داسزاك رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" الأمريكية المسئولة عن إجراء أبحاث على الخفافيش في الصين، من ظهور مئات الفيروسات من الخفافيش بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وستكون هذه الأوبئة خطيرة في المستقبل، قائلا: "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور، لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي، أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات".
دونالد ترامب

ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) دليل على أن بكين ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس، مضيفا: "لا أصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ولا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، ولا أصدق استطلاعات الرأي"، جاء ذلك في مقابلة مع "رويترز" في المكتب البيضاوي.
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بوتين (1)

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم، إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب طويل خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو، مضيفا أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".
بوتين (2)

الكرملين يكشف مقر إقامة بوتين بعد تفشي «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يقيم ويعمل حاليا في مقره بنوفو-أجاروفو في ضواحي موسكو، ليبدد الشائعات حول مكان إقامة الرئيس الروسي بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، وجاء تصريح بيسكوف لصحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) الروسية، ونُشر اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم بأن بوتين اختبأ في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورج، أو حتى في ملجأ تحت الأرض. وقال بيسكوف: "إن كل هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، حيث تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي اجتماعات يجري معظمها عبر الفيديو."
ترامب (1)

ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
بوتين

روسيا تحسن أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا. فى غضون ذلك، تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسى للطب الوراثى من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار فى عشر دقائق. وذكرت اليوم، أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
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