ترامب يبلغ بوتين بصعوبة الوضع بنيويورك بسبب «كورونا»

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذروة كارثة فيروس "كورونا" بالوضع الصعب في نيويورك، مشيرا إلى أن بوتين وعده بالمساعدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جرى حين اشتد وباء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، ولم يخف ترامب خطورة الوضع، وعقب ذلك أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى هناك، مضيفا: "أن موسكو تقدم المساعدة دائما في نطاق المتاح، وبما لا يمس بالقدرة على تقديم المساعدات الضرورية لمواطني روسيا أنفسهم".

كانت روسيا أرسلت، في نهاية شهر مارس الماضي، طائرتي شحن خاصتين محملتين بمعدات طبية وسائل الوقاية الشخصية إلى الولايات المتحدة. وسددت واشنطن نصف تكلفة شحنة المساعدة الإنسانية الروسية، فيما تكفل بالنصف الآخر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر. وسجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 2500