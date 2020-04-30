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مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
الفول - صورة أرشيفية
الفول - صورة أرشيفية
توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
يعتبر الفول من أهم الأطعمة في شهر رمضان، فهو الأكلة المصرية الشهرية بوجبة السحور، وبالنسبة للفوائد الصحية، فيما يلي بعض منها: - يساعد في الحفاظ على عظام قوية، من خلال تكوين خلايا الدم الحمراء. - يعمل بفاعلية كبيرة في فقدان الوزن. - يقاوم أمراض السرطان، وخاصة التي تصيب الفم، لأنه يحتوي على مركبات كيميائية. -
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أطعمة-تزيد-من-طاقة-الجسم

بيض وزبادي وشوفان.. قائمة الأطعمة الصحية للسحور

يتعامل بعض الأشخاص مع رمضان على أنه شهر الإفراط في تناول الطعام، ويقضون نهاره في تحضير الأطباق المتنوعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية تتعلق بالمعدة، كالإمساك والإسهال، وبالرغم من أن وجبة الإفطار تعتبر هامة، لكن السحور هو مصدر الطاقة، الذي سيجعلك قادرا على إنجاز أعمالك اليومية، ويمنحك معدلات عالية من الترطيب، لذا لا بد من الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، للحصول على السوائل المرجوة، كما أن البيض مهم، وغيره من الأطعمة الأخرى، وذلك نقلا عن موقع "Food.Ndtv".
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صحي لمرضى السكري والضغط.. 5 فوائد للتين المجفف

يتميز التين المجفف بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الكالسيوم والكربوهيدرات والماغنسيوم والبروتين والبوتاسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين K، وبجانب ذلك، يساعد في الحفاظ على العظام، ويضبط معدلات ضعط الدم بالجسم، ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلا عن موقع "organic Facts".
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