مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

الفول - صورة أرشيفية

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.

يعتبر الفول من أهم الأطعمة في شهر رمضان، فهو الأكلة المصرية الشهرية بوجبة السحور، وبالنسبة للفوائد الصحية، فيما يلي بعض منها: - يساعد في الحفاظ على عظام قوية، من خلال تكوين خلايا الدم الحمراء. - يعمل بفاعلية كبيرة في فقدان الوزن. - يقاوم أمراض السرطان، وخاصة التي تصيب الفم، لأنه يحتوي على مركبات كيميائية. -