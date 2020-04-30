العثور على حطام المروحية الكندية في البحر الإيوني

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

حطام مروحية - صورة أرشيفية

قال مصدر عسكري يوناني، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أنه تم العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي وفقدت، مساء أمس الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا، وإنه عثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا في البحر الإيوني، موضحا أن اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ، وكان 6 أشخاص على متن هذه المروحية. وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "اي ار تي"، أنه عثر على جثة أيضا مع أجزاء الحطام في المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية.

لكن المصدر العسكري اليوناني لم يؤكد معلومات التلفزيون. وذكرت القوات المسلحة الكندية، في رسالة نشرت على موقعي "فيسبوك وتويتر"، أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان. وأوضحت وزارة الدفاع الكندية على