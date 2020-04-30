تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و514 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1216 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول بالبورصة 411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لـ174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة. واتجهت تعاملات