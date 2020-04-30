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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و514 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1216 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول بالبورصة 411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لـ174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة. واتجهت تعاملات
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البورصة

البورصة تصعد بختام التعاملات.. وتربح 200 مليون جنيه

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و554 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.
بورصة (2)

بارتفاع 4.2%.. البورصة تربح 16 مليار جنيه هذا الأسبوع

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 4.2 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند مستوى 10554 مقابل 10120 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بالبورصة بنحو 16 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 571.443 مليار جنيه مقابل 555.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 7 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1715 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزارة-المالية

المالية تطلق موقعا إلكترونيا تفاعليا لموازنة المواطن

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمي لشئون الموازنة: "إننا نعمل بجهد كبير وقمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الـ5 سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويتم نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب، ليكون أداة لإشراك المجتمع في أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس".
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البورصة

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، كما مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 572.5 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10532.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1215.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1133 نقطة.
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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و427 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1202 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1125 نقطة. واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأحد، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين والعرب.
خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.
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