إيطاليا تقر تطبيقا لرصد فيروس «كورونا»

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

تطبيق لرصد فيروس كورونا - صورة أرشيفية

أقرت الحكومة الإيطالية استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية لدعم جهود تتبع التواصل في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وقالت الحكومة، في بيان، اليوم الخميس، إنها اتخذت القرار في اجتماع الليلة الماضية. ولن يكون استخدام التطبيق الذي يعرف باسم "إيميوني" إلزاميا لكن المسؤولين يقولون إنه سوف يكون فعالا في حال قام 50% على الأقل من السكان بتحميله، ويسمح التطبيق للمستخدم الذي يتبين إصابته بالفيروس المستجد تحذير الأشخاص الذين خالطهم عبر رسالة مجهولة.

ولضمان الخصوصية لن يستخدم التطبيق خاصية تحديد المكان، لكن من المتوقع أن يرصد الهواتف الذكية القريبة باستخدام البلوتوث، الذي يجب أن يكون مفعلا طوال الوقت. وقالت الحكومة إن الأشخاص الذين يرفضون استخدام التطبيق لن يتم معاقبتهم بأي طريقة، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لسيطرة الدولة سوف تخزن