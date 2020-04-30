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إيطاليا تقر تطبيقا لرصد فيروس «كورونا»

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
تطبيق لرصد فيروس كورونا - صورة أرشيفية
تطبيق لرصد فيروس كورونا - صورة أرشيفية
أقرت الحكومة الإيطالية استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية لدعم جهود تتبع التواصل في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وقالت الحكومة، في بيان، اليوم الخميس، إنها اتخذت القرار في اجتماع الليلة الماضية. ولن يكون استخدام التطبيق الذي يعرف باسم "إيميوني" إلزاميا لكن المسؤولين يقولون إنه سوف يكون فعالا في حال قام 50% على الأقل من السكان بتحميله، ويسمح التطبيق للمستخدم الذي يتبين إصابته بالفيروس المستجد تحذير الأشخاص الذين خالطهم عبر رسالة مجهولة.
ولضمان الخصوصية لن يستخدم التطبيق خاصية تحديد المكان، لكن من المتوقع أن يرصد الهواتف الذكية القريبة باستخدام البلوتوث، الذي يجب أن يكون مفعلا طوال الوقت. وقالت الحكومة إن الأشخاص الذين يرفضون استخدام التطبيق لن يتم معاقبتهم بأي طريقة، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لسيطرة الدولة سوف تخزن
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الكنيست

الكنيست يمدد السماح لـ«شين بت» بتعقب مصابي «كورونا»

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقب الإلكتروني للمصابين بكورونا لـ5 أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء، وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأحد الماضي الحكومة حتى الخميس، قائلة: "إذا أرادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية أساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى". وقال رئيس لجنة الامن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي، إن اللجنة وافقت على تمديد عمل "الشين بت".
الطيران التركي

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى الولايات المتحدة

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة. وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.
جوزيبي-كونتي

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من خطط سريعة لإنهاء الإغلاق

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، السلطات المحلية من تبني خطط سريعة للخروج من الإغلاق، لتتجاوز ما هو مسموح من قبل الحكومة المركزية، فالأقاليم يمكنها منفردة أن تتخذ إجراءات أكثر تقييدا، ولكن لا يمكنها تخفيف القواعد، مضيفا: "أفضل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة". وفي معرض الإشارة لتقرير أصدره المستشارون العلميون الحكوميون، قال إن إعادة فتح كامل للبلاد في 4 مايو سوف تؤدي إلى زيادة استثنائية وغير مسيطر عليها في الإصابات.
الشرطة الألمانية

برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أي تجمعات في عيد العمال

تعتزم شرطة ولاية برلين، اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب، تزامنا مع عيد العمال، غدا الجمعة، في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي)، مضيفا: "اتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة لن يسير بشكل بسيط هذه المرة، وسيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر، والمشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية".
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بريطانيا - كورونا

دراسة:الفتح التدريجي بإيطاليا ربما يقلل وفيات كورونا

أظهرت دراسة في إيطاليا أن الفتح التدريجي للاقتصاد ربما يحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وكذلك من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن إعادة الفتح التدريجية للاقتصاد، بدءا من الشباب في الصناعات التي تصنف على أنها أقل خطورة لنشر العدوى، ربما يحد من الوفيات إلى نحو 5 آلاف شخص في لومبارديا، مقارنة بنحو 40 ألف وفاة إذا ما تم رفع الإغلاق كليا، ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، وتأتي الدراسة في وقت يعكف فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على تقييم الخيارات بين المزيد من الوفيات من جراء الفيروس أو المضي إلى ركود اقتصادي هائل.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
العالم يحارب كورونا

إيطاليا تسجل 4694 إصابة جديدة بكورونا و619 وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 4694 إصابة جديدة، مؤكدة ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 152271، وتسجيل 619 وفاة والإجمالي يصل إلى 19468. وأعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، قرار حكومته بتمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو المقبل، لافتا أنه من المقرر السماح لمتاجر قليلة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل الجاري، قائلا: «هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة».
كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
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