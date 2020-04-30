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ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
حزب الله - صورة أرشيفية
حزب الله - صورة أرشيفية
رحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين، بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا. وكتب السفير الإسرائيلي جيريمي يسخاروف، عبر حساباع على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي"، وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا.
وذكر جرينيل: "ندعو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مشابهة"، مضيفا: "نحن نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم توسيع نطاق قائمة التكتل للإرهاب وحظر حزب الله ككل، ونحن على استعداد للتعاون مع ألمانيا وكل الشركاء الأوروبيين في الملاحقة القضائية وتبادل المعلومات الاستخباراتية،
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الكنيست

الكنيست يمدد السماح لـ«شين بت» بتعقب مصابي «كورونا»

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقب الإلكتروني للمصابين بكورونا لـ5 أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء، وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأحد الماضي الحكومة حتى الخميس، قائلة: "إذا أرادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية أساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى". وقال رئيس لجنة الامن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي، إن اللجنة وافقت على تمديد عمل "الشين بت".
الطيران التركي

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى الولايات المتحدة

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة. وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.
جوزيبي-كونتي

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من خطط سريعة لإنهاء الإغلاق

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، السلطات المحلية من تبني خطط سريعة للخروج من الإغلاق، لتتجاوز ما هو مسموح من قبل الحكومة المركزية، فالأقاليم يمكنها منفردة أن تتخذ إجراءات أكثر تقييدا، ولكن لا يمكنها تخفيف القواعد، مضيفا: "أفضل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة". وفي معرض الإشارة لتقرير أصدره المستشارون العلميون الحكوميون، قال إن إعادة فتح كامل للبلاد في 4 مايو سوف تؤدي إلى زيادة استثنائية وغير مسيطر عليها في الإصابات.
الشرطة الألمانية

برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أي تجمعات في عيد العمال

تعتزم شرطة ولاية برلين، اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب، تزامنا مع عيد العمال، غدا الجمعة، في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي)، مضيفا: "اتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة لن يسير بشكل بسيط هذه المرة، وسيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر، والمشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية".
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (4)

كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماما"، إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية، إذ ذكرت وكالة "سما"، عن أبو مازن، أنه أبلغ جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية لن نقف مكتوفة الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
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