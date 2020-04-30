ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

حزب الله - صورة أرشيفية

رحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين، بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا. وكتب السفير الإسرائيلي جيريمي يسخاروف، عبر حساباع على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي"، وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا.

وذكر جرينيل: "ندعو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مشابهة"، مضيفا: "نحن نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم توسيع نطاق قائمة التكتل للإرهاب وحظر حزب الله ككل، ونحن على استعداد للتعاون مع ألمانيا وكل الشركاء الأوروبيين في الملاحقة القضائية وتبادل المعلومات الاستخباراتية،