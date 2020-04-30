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حلا شيحة تجسد الشر والحقد في «خيانة عهد»

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
حلا شيحة - صورة أرشيفية
حلا شيحة - صورة أرشيفية
تقدم الفنانة حلا شيحة، في الموسم الرمضاني، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة في مسلسل "خيانة عهد"، إذ تجسد دور الشر، فهي أخت الفنانة يسرا، ولكنها ترغب في تدمير ابنها هشام لأسباب غامضة، ولقي المسلسل ردود فعل غير متوقعة، من الدور الجديد، الذي نجحت حلا في تقديمه للجمهور.
وتجسد حلا دور فرح شقيقة الفنانة يسرا، وتحمل بداخلها كثير من الغل والحقد، ما دفعها إلى تدمير ابنها هشام، من خلال المخدرات. وفي مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، قالت إنها تفاجأت بردود أفعال الجمهور، ولم تتوقع هذه الردود، وبالرغم من أنها تعرضت لعدة انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب خلع الحجاب، وعمليات
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