نائب يتحفظ على إدراج عمولة الوسيط بجدول التأمين

تحرير:أحمد جاد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرارا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019، قائلا إنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم 181 لسنة 2019 والذى صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2019، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.

والذي ينص على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التـأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة"، ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده بالهيئة.وأشار فؤاد، أن القرار رقم 181 لسنة 2019 يعد مخالفا للمادة 97 من قانون

والذي ينص على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التـأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة"، ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده بالهيئة.



وأشار فؤاد، أن القرار رقم 181 لسنة 2019 يعد مخالفا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات، وبمطالعة الواقع العملي نجد أن لهذا القرار تأثيرات سلبية عديدة تتمثل في أن هذا القرار يطلب من شركات التأمين الإفصاح عن دخل وسيط التأمين على مستند رسمي للأفراد والشركات، وهذا مخالف للدستور الذي كفل سرية الذمم المالية لأصحابها إلا لمصلحة الضرائب، وهذا حق أصيل لها أو بقرار وحكم قضائي لقضايا معينة وليس على المشاع.



وتابع أن تطبيق هذا القرار سوف يؤدي إلى تدهور الوعي التأميني والثقافة التأمينية وهو من أهم الأدوار التي يقوم بها وسطاء التأمين، ما سوف يؤدي إلى تقليص عدد وحجم أقساط التأمين وبالتالي الدخل لشركات التأمين، ما يؤدي إلى تقليص مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالى.



وأكد النائب أنه إذا تم تطبيق هذا القرار بالفعل سوف ينهى على معظم قاعدة صناعة وساطة التأمين في مصر، ويغلق الباب أمام شركات وساطة التأمين المصرية والعالمية، إذ أن دور الوسيط القيام بالبحث عن التغطيات التأمينية المناسبة للعميل نيابة عنه لدى شركات التأمين للوصول إلى أفضل شروط وتغطيات وأفضل الأسعار ومتابعة التعويضات؛ وهذا ما يستحق عمولاته عنه وبالتالي وفي أغلب الأحوال إذا تم إصدار الوثائق، وتم إظهار العمولة المستحقة للوسيطمن المتوقع أن يقوم العميل سواء فرد أو شركة بالتواصل مباشرة مع شركة التأمين، وطلب إصدار نفس الوثيقة بنفس الشروط مخصوما منها عمولة الوسيط لتنخفض تكلفته، ما سوف يؤدي إلى تدهور في العمليات التأمينية الإنتاجية للوسطاء، وبالتالي على شركات التأمين في السنوات اللاحقة لعدم قدرة الوسيط على جلب المزيد من العمليات التأمينية.



وحذر من تأثر العمليات التأمينية لشركات التأمين بصورة تدريجية ما سوف يؤثر على التدفقات النقدية لها، وسوف يؤدي إلى تدهور قيمة مساهمة قطاع التأمين في إجمالى الناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قانون يفرض على البائع أن يذكر للمشتري ما يتربحه من السلعة أو الخدمة التى يقدمها، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحث هذا الأمر اتخاذ ما يلزم تجاهه.



