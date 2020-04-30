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نائب يتحفظ على إدراج عمولة الوسيط بجدول التأمين

تحرير:أحمد جاد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرارا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019، قائلا إنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم 181 لسنة 2019 والذى صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2019، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
والذي ينص على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التـأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة"، ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده بالهيئة.وأشار فؤاد، أن القرار رقم 181 لسنة 2019 يعد مخالفا للمادة 97 من قانون
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جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك فى يوم 2 مايو القادم وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.
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الكمامة (1)

نائب: يجب إجبار المتعاملين مع مصالح الحكومة على ارتداء الكمامات

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.
تطبيقات-هواوي

طلب إحاطة: تطبيقات «اللايف» أهم حروب الجيل الرابع

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار تطبيقات البث المباشر "اللايف" بين الشباب والمراهقين بصفة خاصة، وذلك بما تتضمنه هذه التطبيقات من محتوى غير لائق ويحض على الفسق، واستخدام أساليب لا تتوافق مع تقاليد المجتمع المصري، لجذب مزيد من المستخدمين وتحقيق أرباح هائلة للتطبيق والقائمين عليه والعاملين معه، خاصة أنها تحمل مجانا على الهواتف المحمولة.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تسريح العاملين في القطاع الخاص

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع الخاص يعيشون مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو إعطاء إجازات دون أجر نظرا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الشرطة قبل التأجير

انتقد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والإدارة المحلية، اليوم الخميس، عدم متابعة تنفيذ ما ورد في القانون بشأن إلزام أصحاب العقارات بإخطار قسم أو مركز الشرطة في كل منطقة في حال تأجير أي وحدة سكنية، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب في وصول الجماعات الإرهابية إلى منطقة الأميرية وتأجير مكانا كانت تخطط فيه لتنفيذ عملياتها الإرهابية، إلا أن الضربة الاستباقية لرجال الأمن أفشلت هذا المخطط.
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