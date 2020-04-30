الحكومة تبحث مع البنك الإسلامي آثار فيروس كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامس للتنمية فس مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومساندة القطاع الخاص.

وفي بداية اللقاء، أشادت السعيد بالإجراءات الإدارية والتشغيلية والاستراتيجية التي اتخذتها إدارة البنك لمواجهة فيروس كورونا، خاصة التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض. كما أثنت السعيد