وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو 4% نهاية 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في السنوات الـ5 الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 2019 - 2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن 11 عاما، لافتة إلى أنه بالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 2019 - 2020 يصل إلى نحو 4%.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد