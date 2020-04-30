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الإياتا تطالب الحكومات: تنفيذ الإجراءات المؤقتة من خلال «إيكاو»

تحرير:أميرة إبراهيم ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
الإياتا
الإياتا
تحسبًا لبدء فتح الرحلات الجوية مرة أخرى بالتدريج، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" سلطات الطيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة وأمان بين الدول أثناء فترة جائحة كورونا، وكذلك المساعدة في تسهيل إعادة إطلاق القطاع عند احتواء الفيروس.
وطالب الإياتا من الدول باتخاذ الخطوات الفورية التالية:- تحقيق التعاون بين الهيئات وقطاع النقل الجوي لإيجاد تدابير مؤقتة لضمان تمديد صلاحية التراخيص والشهادات الضرورية لإدارة سلامة الطيران.- رفع إجراءات الهيئات المؤقتة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".- الاعتراف بإجراءات الدول الأخرى المرفوعة
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جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك فى يوم 2 مايو القادم وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.
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الإياتا

اتحاد عمال النقل ينضم للإياتا.. الطلب انخفض 80% ولا بديل عن الدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية. الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80?، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

اتحاد عمال النقل ينضم لـ«الإياتا»: الطلب انخفض 80% ولا بديل للدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية، إذ تواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

الكويت: تسيير 75 رحلة جوية لإجلاء المواطنين من الخارج

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت تسيير 75 رحلة جوية في إطار الجهود الرامية إلى إجلاء رعاياها العالقين في الدول الأخرى بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ قال المتحدث باسم إدارة الطيران المدني، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة، وهي الأولى من خمس مراحل، ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام، وفقا لروسيا اليوم.
الإياتا

عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران

في مبادرة ايجابية لمد يد العون للعاملين في الطيران بعد توقف كافة مناحي أنشطة السفر الجوي، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مبادرة الوصول المجاني إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لما يصل إلى 5000 عامل طيران، كجزء من جهوده لمساعدة الصناعة خلال أزمة COVID-19.
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