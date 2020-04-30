الإياتا تطالب الحكومات: تنفيذ الإجراءات المؤقتة من خلال «إيكاو»

تحرير:أميرة إبراهيم ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

الإياتا

تحسبًا لبدء فتح الرحلات الجوية مرة أخرى بالتدريج، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" سلطات الطيران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة وأمان بين الدول أثناء فترة جائحة كورونا، وكذلك المساعدة في تسهيل إعادة إطلاق القطاع عند احتواء الفيروس.

وطالب الإياتا من الدول باتخاذ الخطوات الفورية التالية:- تحقيق التعاون بين الهيئات وقطاع النقل الجوي لإيجاد تدابير مؤقتة لضمان تمديد صلاحية التراخيص والشهادات الضرورية لإدارة سلامة الطيران.- رفع إجراءات الهيئات المؤقتة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".- الاعتراف بإجراءات الدول الأخرى المرفوعة