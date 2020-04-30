المشاط: إطلاق منصة لشركاء التنمية لمواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي - صورة أرشيفية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولما بعد انتهاء الأزمة الحالية في عدة مجالات للتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وتمويل القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث آليات التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة