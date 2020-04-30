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حب ليل وحسن في الفتوة يتصدر محركات البحث

تحرير:هالة صقر ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
ياسر جلال
ياسر جلال
وسط ما يشهده المجتمع من ارتفاع في معدلات الطلاق، وفشل العديد من قصص الحب، خرج علينا مسلسل "الفتوة" بقصة حب تعيد إلى الأذهاب قصص الحب التي خلدها التاريخ، وأصبح الفتوة متصدرا محركات البحث، بمجرد ان أطلق الفنان ياسر جلال "حسن"، عبارته الرومانسية في أحد مشاهد الحلقة السابعة، وهو يتغزل في الفنانة مي عمر "ليل"، قائلا " محدش يقدر يبص للشمس بس ما حدش يقدر يحجب نورها"، وهي العبارة التي تفاعل معها الشباب من متابعي المسلسل، مؤكدين أن هذا الحب لم يعد موجود في هذا الزمن، مما يوحي بأن هناك حالة من الحرمان العاطفي يعيشها الشباب في هذه الأيام.
وجاءت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جميعها عن قصة حب ليل وحسن ومدى إعجابهم بها، وأيضا مدى فقدانهم لمثل هذا النوع من قصص الحب ومن بين هذه التعليقات، "الرومانسية الصح يا جدعان ياريت الجيل الجديد يتعلم الحب فعلا من القصة دي"، "عيونهم غرقانة حب"، "حتى الحب في المسلسل زي حب زمان مش موجود دلوقتي"،
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غاوي مشاكل.. رامز جلال مشوار طويل من القضايا والأزمات

تحظى على مدار سنوات برامج مقالب رامز جلال، بنسب مشاهدة كبيرة خاصة أنه يذاع في وقت الإفطار، وبرغم شهرة برامجه إلا أنه نال نصيب الأسد من القضايا والشتائم من الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برامجه التي لم تخلو أيضا من حالات إغماء وإصابات، بينما آخرون يفقدون أعصابهم بسبب حالات الخوف والهلع وبث الرعب في قلوبهم عقب كل مقلب يقعون ضحيته، "رامز" يعد الأشهر من بين مقدمي برامج المقالب التي خلفت وراءها ضحايا بالجملة، ومنذ 10 أعوام ولأول مرة يظهر من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي" لمواجهة الضيف بنفسه، وتبدأ الأزمات من جديد تطفو على السطح.
ياسمين عبد العزيز

الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
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بعد أزمة البوستر.. «1لنبوي» رئيس جمهورية الفن

تصدر هاشتاج باسم الفنان "خالد النبوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أدائه في مسلسل "لما كانا صغيرين"، وبالرغم من الأزمة التي أثارت غضب النبوي، بسبب بوستر المسلسل، موضحا أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، إلا أن الجمهور جعله ملك التمثيل، من خلال التعليقات.
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حسن عسيري لرامز جلال: «إنت أكتر حيوان بيخوفني»

تصدر الفنان السعودي حسن عسيري محركات البحث على جوجل، وقائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، واعتبره نشطاء السوشيال ميديا من الشخصيات المبهجة التي استضافها الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، إذ تفاعل مغردو تويتر مع رد فعل حسن عسيري على رامز جلال عندما سأله رامز: «إيش أكتر حيوان يخوفك»؟، وكانت إجابة عسيري صادمة، حيث أجاب «رامز جلال»، وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا قصف جبهة لرامز جلال، وأصبح الحوار مسيطرا على التعليقات.
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مين عايز يتعمل روبوت؟.. عمرو عبد الجليل مداعبا جمهور «النهاية»

نقل الروبوت الذي قام بتصنيعه الفنان عمرو عبد الجليل كنسخة آلية من الفنان يوسف الشريف بمسلسل النهاية، المشاهدين من الواقع إلى عالم الخيال، حيث أصبح الروبوت أمنية لهم مثلما كان أمنية إلى صباح "الفنانة سهر الصايغ" في المسلسل والتي حاولت بكل الطرق تجميع مكوناته حتى تحصل على نسخة من المهندس زين "يوسف الشريف" الذي تحبه ولكنه متزوج. وانهالت التعليقات على صفحات السوشيال ميديا والتي يطالب من خلالها المشاهدون بصناعة روبوت لأشخاص يحبونهم مثلما فعلت صباح في "النهاية".
دينا الشربيني (2)

دينا الشربيني تتصدر «تريند تويتر»

منذ انطلاق المارثون الرمضاني، والجمهور يتابع الأعمال الدرامية بعناية شديدة، وتمكنت دينا الشربيني، من حجز مكانة لها لدى الجمهور، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، إلا أن هاشتاج "دينا الشربيني" تصدر "تريند" موقع "تويتر"، بسبب أدائها في مسلسل "لعبة النسيان".
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«جزمة أمينة خليل» في برنامج رامز مجنون رسمي تشعل السوشيال ميديا

«زي معظم البنات ممكن تخاف على لبسها أكتر من نفسها»، كان هذا أول رد فعل من الفتيات على السوشيال ميديا، عن الفنانة أمينة خليل التي كانت ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال. فبالرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضت له خلال الحلقة إلا أن ذلك لم يكون باعثا على القلق في بداية الأمر بقدر قلقها أن ينال المقلب من حذائها، إذ طلبت منه أن تخلعه قائلة: «الجزمة غالية وبحبها»، ومن هنا اشتعلت صفحات السوشيال ميديا لتتصدر أمينة خليل التريند على موقع «تويتر».
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