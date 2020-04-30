حب ليل وحسن في الفتوة يتصدر محركات البحث

تحرير:هالة صقر ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

ياسر جلال

وسط ما يشهده المجتمع من ارتفاع في معدلات الطلاق، وفشل العديد من قصص الحب، خرج علينا مسلسل "الفتوة" بقصة حب تعيد إلى الأذهاب قصص الحب التي خلدها التاريخ، وأصبح الفتوة متصدرا محركات البحث، بمجرد ان أطلق الفنان ياسر جلال "حسن"، عبارته الرومانسية في أحد مشاهد الحلقة السابعة، وهو يتغزل في الفنانة مي عمر "ليل"، قائلا " محدش يقدر يبص للشمس بس ما حدش يقدر يحجب نورها"، وهي العبارة التي تفاعل معها الشباب من متابعي المسلسل، مؤكدين أن هذا الحب لم يعد موجود في هذا الزمن، مما يوحي بأن هناك حالة من الحرمان العاطفي يعيشها الشباب في هذه الأيام.

وجاءت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي جميعها عن قصة حب ليل وحسن ومدى إعجابهم بها، وأيضا مدى فقدانهم لمثل هذا النوع من قصص الحب ومن بين هذه التعليقات، "الرومانسية الصح يا جدعان ياريت الجيل الجديد يتعلم الحب فعلا من القصة دي"، "عيونهم غرقانة حب"، "حتى الحب في المسلسل زي حب زمان مش موجود دلوقتي"،