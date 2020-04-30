مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط في شفافية الموازنة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي «2017، 2019»، بعد أن كان 16 درجة عام 2015، بما يترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير، لافتا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.

وأوضح معيط أن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار. وأضاف أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة، وبذلك