ضبط خلية اتجار في العملة بقيمة مليون جنيه سنويا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

أموال - صورة أرشيفية

"من غير تحويلات بنكية، هاتوا الفلوس وهنوصلها لأهلكوا بالجنيه بسعر السوق، وثمن التوصيل بسيط".. هكذا أقنع حاصل على بكالوريوس أحد العاملين بالخارج، أن يشاركه في حصد أموال زملائه في الغربة، ويرسلونها نقدا من القادمين إلى مصر، وبعدها يتولى المتهم الرئيسي تغيير العملة متربحا من فارق السعر، ويحصل لنفسه على عمولة من كل مبلغ، ثم يحول المبلغ في البريد لأسرة صاحب المال، بعد سحب رسوم بريدية من المبلغ، لكن قوات الأمن ضبطت أفراد التشكيل بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبطت مباحث الأموال العامة المتهم الرئيسي، وهو حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وكذلك شقيقه عامل زراعي، كما تم وضع إسم أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية على قوائم ترقب الوصول، لاتهامهم بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق