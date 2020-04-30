جريمة

ضبط خلية اتجار في العملة بقيمة مليون جنيه سنويا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م
أموال - صورة أرشيفية
أموال - صورة أرشيفية
"من غير تحويلات بنكية، هاتوا الفلوس وهنوصلها لأهلكوا بالجنيه بسعر السوق، وثمن التوصيل بسيط".. هكذا أقنع حاصل على بكالوريوس أحد العاملين بالخارج، أن يشاركه في حصد أموال زملائه في الغربة، ويرسلونها نقدا من القادمين إلى مصر، وبعدها يتولى المتهم الرئيسي تغيير العملة متربحا من فارق السعر، ويحصل لنفسه على عمولة من كل مبلغ، ثم يحول المبلغ في البريد لأسرة صاحب المال، بعد سحب رسوم بريدية من المبلغ، لكن قوات الأمن ضبطت أفراد التشكيل بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبطت مباحث الأموال العامة المتهم الرئيسي، وهو حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وكذلك شقيقه عامل زراعي، كما تم وضع إسم أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية على قوائم ترقب الوصول، لاتهامهم بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق
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رامز-جلال (1)

3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه الظهور إعلاميا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
محمد رمضان

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإسارة للطيار الموقوف

قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، مدعيا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزاء خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.
حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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خطف طفل

الأمن يحرر طفل المنشأة المخطوف ويضبط 4 متهمين

أوقعت الأجهزة الأمنية، بتشكيل عصابي إجرامي، اختطف طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات يقيم بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بقصد مساومة أسرته على فدية مالية يسددها والد الطفل الذي يعمل بالخارج في إحدى دول الخليج العربي منذ عدة سنوات، لكن عم الطفل لجأ إلى الشرطة، وقدم لهم رقم الهاتف المستخدم في ابتزاز عائلته، وبتحري قوات الأمن، ورصد مصدر مكالمات الجناة، أمكن تحديد هويتهم والقبض عليهم، ورد الطفل سالما إلى أسرته، التي غمرتها فرحة عارمة وقدمت الشكر للأجهزة الأمنية.
جمال اللبان (2)

تأجيل محاكمة جمال اللبان إداريًا بسبب كورونا

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص اداريًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق الجلسات مؤقتًا لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، والتربح منها بطرق غير مشروعة، ويُحاكم اللبان بتلك القضية بعد ثبوت اشتغاله بالاتجار في العملة مستغلًا مبالغ مالية كان يتحصل عليها كرشوة، تقدر بمليون و200 ألف جنيه، وحُكم عليه في سبتمبر عام 2017 بالسجن المؤبد مع عزله من منصبه.
قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
قضية-الرشوة (2)

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين و232 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدار يوم واحد، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من ضبط 4 قضايا اتجار فى العملات المحلية والأجنبية، خارج السوق المصرفي الشرعي، بما يمثل خروج على القانون وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وبلغت حجم الأموال المضبوطة فى القضايا محل الضبط قرابة 7 ملايين جنيه تم حصرها مستنديًا من واقع دفاتر عمل المتهمين، علاوة على مبالغ مالية بعملات متعددة "دولار أمريكي وريال سعودي"، بإجمالي مبالغ تجاوزت 232 ألف جنيه مصري تم ضبطها نقدية سائلة بحوزة 6 متهمين.
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