حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

حبس - صورة أرشيفية

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، الذي يعمل مدير مبيعات بشركة تسويق، باتهامات النصب والاحتيال وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون، في المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى جابر. وتواصل النيابة العامة تلقي بلاغات من ضحايا المتهم، وعلى رأسهم "أ. م" صاحب شركة للاستثمار العقاري، وآخرين، أكدوا في إفادتهم أن المتهم