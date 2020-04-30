حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح
٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
حبس - صورة أرشيفية
مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
النيابة
العامة أمرت بحبس المتهم، الذي يعمل مدير مبيعات بشركة تسويق، باتهامات النصب
والاحتيال وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون، في المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى
جابر.
وتواصل
النيابة العامة تلقي بلاغات من ضحايا المتهم، وعلى رأسهم "أ. م" صاحب شركة للاستثمار
العقاري، وآخرين، أكدوا في إفادتهم أن المتهم
النيابة
العامة أمرت بحبس المتهم، الذي يعمل مدير مبيعات بشركة تسويق، باتهامات النصب
والاحتيال وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون، في المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى
جابر.
وتواصل
النيابة العامة تلقي بلاغات من ضحايا المتهم، وعلى رأسهم "أ. م" صاحب شركة للاستثمار
العقاري، وآخرين، أكدوا في إفادتهم أن المتهم "ي. س" مدير مبيعات بشركة تسويق، تلقى منهم مبالغ مالية تقارب 20
مليون جنيه، بعد إقناعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة
المحمول، مقابل حصولهم على نسبة أرباح شهرية تصل إلى 25% من إجمالي المبلغ، إلا أنه
تهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها من ضحاياه.