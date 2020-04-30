جريمة

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، الذي يعمل مدير مبيعات بشركة تسويق، باتهامات النصب والاحتيال وتوظيف الأموال بالمخالفة للقانون، في المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى جابر. وتواصل النيابة العامة تلقي بلاغات من ضحايا المتهم، وعلى رأسهم "أ. م" صاحب شركة للاستثمار العقاري، وآخرين، أكدوا في إفادتهم أن المتهم
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رامز-جلال (1)

3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه الظهور إعلاميا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
محمد رمضان

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإسارة للطيار الموقوف

قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، مدعيا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزاء خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.
قضية-الرشوة (2)

ضبط خلية اتجار في العملة بقيمة مليون جنيه سنويا

"من غير تحويلات بنكية، هاتوا الفلوس وهنوصلها لأهلكوا بالجنيه بسعر السوق، وثمن التوصيل بسيط".. هكذا أقنع حاصل على بكالوريوس أحد العاملين بالخارج، أن يشاركه في حصد أموال زملائه في الغربة، ويرسلونها نقدا من القادمين إلى مصر، وبعدها يتولى المتهم الرئيسي تغيير العملة متربحا من فارق السعر، ويحصل لنفسه على عمولة من كل مبلغ، ثم يحول المبلغ في البريد لأسرة صاحب المال، بعد سحب رسوم بريدية من المبلغ، لكن قوات الأمن ضبطت أفراد التشكيل بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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المتهمة (2)

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
قضية-الرشوة (2)

ضبط مهندس استولى على 4 ملايين جنيه من 10 مواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مهندس زراعي، اشترك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه أكثر من المواطنين 10 مواطنين بمحافظة االغربية بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، ومنحهم أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمة رأس المال، بما يعد اشتغال بعمل من أعمال البنوك بما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وضبطت قوات الأمن المتهم الأول داخل مسكنه، وجاري ضبط الثاني بناء على بلاغ من 10 مواطنين.
قضية-الرشوة (4)

ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
المتهمة (2)

كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
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