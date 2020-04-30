بعد أزمة البوستر.. «1لنبوي» رئيس جمهورية الفن

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م

خالد النبوي - صورة أرشيفية

تصدر هاشتاج باسم الفنان "خالد النبوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أدائه في مسلسل "لما كانا صغيرين"، وبالرغم من الأزمة التي أثارت غضب النبوي، بسبب بوستر المسلسل، موضحا أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، إلا أن الجمهور جعله ملك التمثيل، من خلال التعليقات.

وعبر متابعي موقع "تويتر" عن إعجابهم بالمسلسل قائلين: "بحس منه أنه مش بيمثل، بيعيش واقع وقصة حياته"، "رئيس جمهورية الفن والتمثيل.. هدوء.. عبقرية.. سلاسة في الأداء"، "خلينا متفقين أنه شابوه خالد النبوي". ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة ‎ dmcالساعة التاسعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة