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بعد أزمة البوستر.. «1لنبوي» رئيس جمهورية الفن

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٢ م
خالد النبوي - صورة أرشيفية
خالد النبوي - صورة أرشيفية
تصدر هاشتاج باسم الفنان "خالد النبوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أدائه في مسلسل "لما كانا صغيرين"، وبالرغم من الأزمة التي أثارت غضب النبوي، بسبب بوستر المسلسل، موضحا أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، إلا أن الجمهور جعله ملك التمثيل، من خلال التعليقات.
وعبر متابعي موقع "تويتر" عن إعجابهم بالمسلسل قائلين: "بحس منه أنه مش بيمثل، بيعيش واقع وقصة حياته"، "رئيس جمهورية الفن والتمثيل.. هدوء.. عبقرية.. سلاسة في الأداء"، "خلينا متفقين أنه شابوه خالد النبوي". ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة ‎ dmcالساعة التاسعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة
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حلا-شيحة

حلا شيحة تجسد الشر والحقد في «خيانة عهد»

تقدم الفنانة حلا شيحة، في الموسم الرمضاني، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة في مسلسل "خيانة عهد"، إذ تجسد دور الشر، فهي أخت الفنانة يسرا، ولكنها ترغب في تدمير ابنها هشام لأسباب غامضة، ولقي المسلسل ردود فعل غير متوقعة، من الدور الجديد، الذي نجحت حلا في تقديمه للجمهور.
احمد-السقا

أحمد السقا عن برنامجه: «تصدر تريند مصر تويتر»

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته بتصدر برنامجه "إغلب السقا" تريند مصر تويتر، إذ نشر "السقا" صورة من بوستر البرنامج على حسابه عبر إنستجرام. وحل الفنان حمادة هلال ضيفا في سادس حلقات البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر في الساعة السابعة مساء، ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل. ويشهد البرنامج منافسات ترفيهية ورياضية بين "السقا" وضيوفه من الفنانين أحد النجوم، يتباري يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية من خلال ست ألعاب ويتنافس كلا منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.
رامز-جلال (1)

محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
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حلا-شيحة

حلا شيحة تجسد الشر والحقد في «خيانة عهد»

تقدم الفنانة حلا شيحة، في الموسم الرمضاني، شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة في مسلسل "خيانة عهد"، إذ تجسد دور الشر، فهي أخت الفنانة يسرا، ولكنها ترغب في تدمير ابنها هشام لأسباب غامضة، ولقي المسلسل ردود فعل غير متوقعة، من الدور الجديد، الذي نجحت حلا في تقديمه للجمهور.
فيفى-عبده

في عيد ميلادها.. زيجات «فيفي عبده» وعمرها الحقيقي

يوافق اليوم 26 أبريل عيد ميلاد الفنانة فيفي، فهي راقصة وممثلة، واسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، واليوم تحتفل بعيد ميلادها الـ67، وظهرت للمرة الأولى في السينما بأدروار صغيرة، وكان أول عمل فني لها "عظماء الإسلام" 1970، كما انطلقت بدور الراقصة من خلال عدد من الأفلام السينمائية، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت كبطلة في المسلسلات التليفزيونة، وفي رمضان الحالي، قررت أن تقدم برنامج مقالب، يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، ويعرض على شاشة قناة "mbc مصر"، في الساعة التاسعة مساءً.
خالد -النبوي

طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
خالد-النبوى (4)

أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
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