لأول مرة..باكستان تسير رحلات مباشرة للولايات المتحدة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م

الخطوط الجوية الباكستانية - صورة أرشيفية

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "بي أي إيه"، اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الناقل الجوي، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة الباكستانية حصلت على هذه الموافقة من قبل وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك، وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانية بتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.

يذكر أن مالك قد طالب أيضا في وقت سابق بالحصول على إذن لتسيير رحلات خاصة، من قبل شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية لإعادة الباكستانيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط انتشار فيروس كورونا. وكانت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية قررت تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في مارس الماضي من وإلى قطر