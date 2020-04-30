لأول مرة..باكستان تسير رحلات مباشرة للولايات المتحدة
٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م
الخطوط الجوية الباكستانية - صورة أرشيفية
حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "بي أي إيه"، اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الناقل الجوي، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة الباكستانية حصلت على هذه الموافقة من قبل وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك، وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانية بتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.
يذكر أن مالك قد طالب أيضا في وقت
سابق بالحصول على إذن لتسيير رحلات خاصة، من قبل شركة الخطوط الجوية الدولية
الباكستانية لإعادة الباكستانيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط
انتشار فيروس كورونا.
وكانت الخطوط الجوية الدولية
الباكستانية قررت تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في مارس الماضي من وإلى قطر
يذكر أن مالك قد طالب أيضا في وقت
سابق بالحصول على إذن لتسيير رحلات خاصة، من قبل شركة الخطوط الجوية الدولية
الباكستانية لإعادة الباكستانيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط
انتشار فيروس كورونا.
وكانت الخطوط الجوية الدولية
الباكستانية قررت تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في مارس الماضي من وإلى قطر في
محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات
مختلفة من بينها باكستان.
ونقلت صحيفة "دون"
الباكستانية عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في
بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31
مارس الجاري.
وقال إن شركة الخطوط الجوية
الباكستانية عرضت رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين
قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها.