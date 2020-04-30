برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أي تجمعات في عيد العمال

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

عناصر من الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

تعتزم شرطة ولاية برلين، اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب، تزامنا مع عيد العمال، غدا الجمعة، في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي)، مضيفا: "اتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة لن يسير بشكل بسيط هذه المرة، وسيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر، والمشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية".

وأوضح جايزل أن الشرطة صرحت بالتظاهر لأكثر من 20 تجمعا صغيرا بحيث لا يزيد عدد المشاركين على 20 شخصا كحد أقصى، مشيرا إلى أنه تم رؤية أنه يمكن أن يحتشد عدد كبير من الأشخاص سريعا، خلال مظاهرات ضد الضوابط المفروضة بسبب وباء كورونا في الأسابيع الماضية. وأعلنت وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا، اليوم الخميس،