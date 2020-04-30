جريمة

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإساءة للطيار الموقوف

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
محمد رمضان - صورة أرشيفية
محمد رمضان - صورة أرشيفية
قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًّا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، مدعيًا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزأ خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.
ترجع أزمة الطيار الموقوف مع محمد رمضان، إلى دخول الأخير لقمرة قيادة طائرة نقل ركاب، والتقاطه صورًا وفيديو رفقة قائد الطائرة أشرف أبو اليسر، ما تسبب في فصل الأخير من عمله لاعتبارات خطورة المهنة وسلامة ركاب الطائرة، ولجأ الأخير إلى القضاء لمطالبة محمد رمضان بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به، إذ تقرر
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كيف نعت الداخلية شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين استشهدوا، اليوم الخميس؛ إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إذ تؤكد وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن، داعية المولى عز وجل بسرعة شفاء المصابين. كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
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«الأموال العامة» تضبط قضيتين بحجم تعاملات 2 مليون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "عامل زراعي" وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدا أو في صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملا مخالفا لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام مليوني جنيه.
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ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولها ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقات، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 45 جرامًا ومبلغ مالي 290 جنيهًا وهاتف محمول.
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مسجل خطر بدرجة نصاب.. باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
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