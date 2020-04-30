تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإسارة للطيار الموقوف

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م

محمد رمضان - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، مدعيا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزاء خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.

ترجع أزمة الطيار الموقوف مع محمد رمضان، إلى دخول الأخير لقمرة قيادة طائرة نقل ركاب، والتقاطه صورا وفيديو رفقة قائد الطائرة أشرف أبو اليسر، ما تسبب في فصل الأخير من عمله لاعتبارات خطورة المهنة وسلامة ركاب الطائرة، ولجأ الأخير إلى القضاء لمطالبة محمد رمضان بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به، إذ تقرر