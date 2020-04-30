جريمة

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإسارة للطيار الموقوف

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
محمد رمضان - صورة أرشيفية
محمد رمضان - صورة أرشيفية
قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، مدعيا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزاء خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.
ترجع أزمة الطيار الموقوف مع محمد رمضان، إلى دخول الأخير لقمرة قيادة طائرة نقل ركاب، والتقاطه صورا وفيديو رفقة قائد الطائرة أشرف أبو اليسر، ما تسبب في فصل الأخير من عمله لاعتبارات خطورة المهنة وسلامة ركاب الطائرة، ولجأ الأخير إلى القضاء لمطالبة محمد رمضان بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به، إذ تقرر
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3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه الظهور إعلاميا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
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حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
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ضبط خلية اتجار في العملة بقيمة مليون جنيه سنويا

"من غير تحويلات بنكية، هاتوا الفلوس وهنوصلها لأهلكوا بالجنيه بسعر السوق، وثمن التوصيل بسيط".. هكذا أقنع حاصل على بكالوريوس أحد العاملين بالخارج، أن يشاركه في حصد أموال زملائه في الغربة، ويرسلونها نقدا من القادمين إلى مصر، وبعدها يتولى المتهم الرئيسي تغيير العملة متربحا من فارق السعر، ويحصل لنفسه على عمولة من كل مبلغ، ثم يحول المبلغ في البريد لأسرة صاحب المال، بعد سحب رسوم بريدية من المبلغ، لكن قوات الأمن ضبطت أفراد التشكيل بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
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ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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