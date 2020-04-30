بارتفاع 4.2%.. البورصة تربح 16 مليار جنيه هذا الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

البورصة

سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 4.2 % خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند مستوى 10554 مقابل 10120 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بالبورصة بنحو 16 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 571.443 مليار جنيه مقابل 555.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.



وشهدت جلسات الاسبوع الجاري ارتفاع حركة المؤشرات بدعم من الحركة التصحيحية التي تشهدها مختلف الاسواق المالية بعد موجة التراجعات الحادة طوال الفترات الماضية وبالتزامن مع بدء تفشي فيروس أزمة كورونا.