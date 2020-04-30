سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من خطط سريعة لإنهاء الإغلاق

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - صورة أرشيفية
حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، السلطات المحلية من تبني خطط سريعة للخروج من الإغلاق، لتتجاوز ما هو مسموح من قبل الحكومة المركزية، فالأقاليم يمكنها منفردة أن تتخذ إجراءات أكثر تقييدا، ولكن لا يمكنها تخفيف القواعد، مضيفا: "أفضل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة". وفي معرض الإشارة لتقرير أصدره المستشارون العلميون الحكوميون، قال إن إعادة فتح كامل للبلاد في 4 مايو سوف تؤدي إلى زيادة استثنائية وغير مسيطر عليها في الإصابات.
وتابع كونتي: "إن العواقب الاقتصادية لموجة ثانية من العدوى سوف تكون أسوأ، وإن البلاد يجب أن تستعد للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وليس التحرر منه". ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي دعوات للسماح بإنهاء أسرع للقيود في المناطق الأقل تضررا من وباء كورونا. وأعلن كونتي رفع القيود بشكل محدود بداية من 4 مايو المقبل،
اقرأ المزيد
الكنيست

الكنيست يمدد السماح لـ«شين بت» بتعقب مصابي «كورونا»

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقب الإلكتروني للمصابين بكورونا لـ5 أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء، وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأحد الماضي الحكومة حتى الخميس، قائلة: "إذا أرادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية أساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى". وقال رئيس لجنة الامن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي، إن اللجنة وافقت على تمديد عمل "الشين بت".
الطيران التركي

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى الولايات المتحدة

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة. وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.
الشرطة الألمانية

برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أي تجمعات في عيد العمال

تعتزم شرطة ولاية برلين، اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب، تزامنا مع عيد العمال، غدا الجمعة، في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي)، مضيفا: "اتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة لن يسير بشكل بسيط هذه المرة، وسيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر، والمشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية".
الخطوط الجوية الدولية الباكستانية

لأول مرة..باكستان تسير رحلات مباشرة للولايات المتحدة

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "بي أي إيه"، اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الناقل الجوي، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة الباكستانية حصلت على هذه الموافقة من قبل وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك، وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانية بتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.
اقرأ المزيد من الأخبار
بريطانيا - كورونا

دراسة:الفتح التدريجي بإيطاليا ربما يقلل وفيات كورونا

أظهرت دراسة في إيطاليا أن الفتح التدريجي للاقتصاد ربما يحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وكذلك من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن إعادة الفتح التدريجية للاقتصاد، بدءا من الشباب في الصناعات التي تصنف على أنها أقل خطورة لنشر العدوى، ربما يحد من الوفيات إلى نحو 5 آلاف شخص في لومبارديا، مقارنة بنحو 40 ألف وفاة إذا ما تم رفع الإغلاق كليا، ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، وتأتي الدراسة في وقت يعكف فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على تقييم الخيارات بين المزيد من الوفيات من جراء الفيروس أو المضي إلى ركود اقتصادي هائل.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو المقبل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
البعثة الطبية التونسية

تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمكافحة «كورونا»

أرسلت تونس اليوم السبت بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وغادرت البعثة في طائرة عسكرية نحو مطار مدينة ميلانو عاصمة إقليم لومبارديا ، الأكثر تضررا بالفيروس في ايطاليا. وقال بيان الرئاسة التونسية إن "البعثة ستعاضد مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وتضم البعثة ممرضين وأطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش الطبي وفي الأمن البيولوجي. وتعد ايطاليا القريبة من تونس وتضم أكثر من 200 الف مهاجر تونسي، البلد الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]