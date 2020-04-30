رئيس وزراء إيطاليا يحذر من خطط سريعة لإنهاء الإغلاق

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - صورة أرشيفية

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، السلطات المحلية من تبني خطط سريعة للخروج من الإغلاق، لتتجاوز ما هو مسموح من قبل الحكومة المركزية، فالأقاليم يمكنها منفردة أن تتخذ إجراءات أكثر تقييدا، ولكن لا يمكنها تخفيف القواعد، مضيفا: "أفضل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة". وفي معرض الإشارة لتقرير أصدره المستشارون العلميون الحكوميون، قال إن إعادة فتح كامل للبلاد في 4 مايو سوف تؤدي إلى زيادة استثنائية وغير مسيطر عليها في الإصابات.

وتابع كونتي: "إن العواقب الاقتصادية لموجة ثانية من العدوى سوف تكون أسوأ، وإن البلاد يجب أن تستعد للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وليس التحرر منه". ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي دعوات للسماح بإنهاء أسرع للقيود في المناطق الأقل تضررا من وباء كورونا. وأعلن كونتي رفع القيود بشكل محدود بداية من 4 مايو المقبل،