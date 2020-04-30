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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
السيسي
السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمناً دعم مصر لمبادرة الباكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد.
كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.وأشاد الرئيس بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكداً حرص مصر على الدفع قدماً
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جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك فى يوم 2 مايو القادم وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.
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الرئيس-السيسى

السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
الرئيس-السيسى

نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
دعم القوات المسلحه لجهود الدوله لمكافحة كورونا

القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات بوسائل النقل

استمرارا لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حرصا على صحة المواطن، واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجانا، وووزعت عناصر القوات المسلحة، الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يناقش مع وزير الدفاع الجهود المبذولة في مواجهة كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.
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