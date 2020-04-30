السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمناً دعم مصر لمبادرة الباكستان الدولية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.وأشاد الرئيس بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكداً حرص مصر على الدفع قدماً