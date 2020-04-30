البورصة تصعد بختام التعاملات.. وتربح 200 مليون جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٠ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليسجل مستوى نحو 571.4 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و554 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.

وسجلت قيم التداول بالبورصة، نحو مليار جنيه وأحجام تداول بـ319.4 مليون ورقة مالية منفذة على 31.1 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع 96 سهما من 175 سهما متداول، فيما تراجع 55 سهما واستقر 24 سهما. واتجهت تعاملات المستثمرين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 164.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين نحو البيع بقيمة