سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية إلكترونيًا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م
امتحانات
امتحانات
قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن 40 ألف و826 طالبا بالصف الثاني الثانوي أدون امتحان اللغة العربية إلكترونيا في المنازل من خلال جهاز الحاسب اللوحي "تابلت الطالب" أو أي تليفون محمول أو أي كمببوتر متصل بالإنترنت وأن الوزارة قامت بنشر تعليمات وإرشادات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تيسيرًا على الطلاب، مؤكداً أنه لم ترِد أية شكاوى لغرف العمليات وجميع الاستفسارات التي وردت تم التغلب عليها بواسطة فرق الدعم الفني بغرف العمليات.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً، بل وأتاحت أيضا موقعا لتسجيل حضور الطالب للاختبار وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.وأكد أن طلاب الإسكندرية ضمن مجموعة المحافظات التي ستؤدي امتحانها في الفترة الصباحية واستمرت لمدة ثلاث ساعات.وكان
اقرأ المزيد
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك فى يوم 2 مايو القادم وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: 10 ملايين معلم وطالب سجلوا على منصة «Edmodo»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo).
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
طارق-شوقى

طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمننا فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" أن تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
طارق- شوقي

التعليم: لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]