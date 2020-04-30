تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية إلكترونيًا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م

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قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن 40 ألف و826 طالبا بالصف الثاني الثانوي أدون امتحان اللغة العربية إلكترونيا في المنازل من خلال جهاز الحاسب اللوحي "تابلت الطالب" أو أي تليفون محمول أو أي كمببوتر متصل بالإنترنت وأن الوزارة قامت بنشر تعليمات وإرشادات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تيسيرًا على الطلاب، مؤكداً أنه لم ترِد أية شكاوى لغرف العمليات وجميع الاستفسارات التي وردت تم التغلب عليها بواسطة فرق الدعم الفني بغرف العمليات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً، بل وأتاحت أيضا موقعا لتسجيل حضور الطالب للاختبار وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.وأكد أن طلاب الإسكندرية ضمن مجموعة المحافظات التي ستؤدي امتحانها في الفترة الصباحية واستمرت لمدة ثلاث ساعات.وكان