تركيا ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى الولايات المتحدة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

طائرة تركية - صورة أرشيفية

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة. وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.

وكان أردوغان كتب في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرفقها مع طائرات المساعدات الأولى: "كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا وقويا للولايات المتحدة". وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره". وتتصدر