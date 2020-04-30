سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تركيا ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى الولايات المتحدة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م
طائرة تركية - صورة أرشيفية
طائرة تركية - صورة أرشيفية
أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كورونا - 19)، وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة. وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.
وكان أردوغان كتب في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرفقها مع طائرات المساعدات الأولى: "كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا وقويا للولايات المتحدة". وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره". وتتصدر
اقرأ المزيد
الكنيست

الكنيست يمدد السماح لـ«شين بت» بتعقب مصابي «كورونا»

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، السماح لجهاز الأمن الداخلي (شين بت) التعقب الإلكتروني للمصابين بكورونا لـ5 أيام أخرى وهي المهلة التي حددتها المحكمة العليا للحكومة لوضع نص تشريعي لهذا الإجراء، وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الأحد الماضي الحكومة حتى الخميس، قائلة: "إذا أرادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية أساسية، يجب أن تكتمل خلال أسابيع قليلة كحد أقصى". وقال رئيس لجنة الامن والخارجية في الكنيست غابي اشكنازي، إن اللجنة وافقت على تمديد عمل "الشين بت".
جوزيبي-كونتي

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من خطط سريعة لإنهاء الإغلاق

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس، السلطات المحلية من تبني خطط سريعة للخروج من الإغلاق، لتتجاوز ما هو مسموح من قبل الحكومة المركزية، فالأقاليم يمكنها منفردة أن تتخذ إجراءات أكثر تقييدا، ولكن لا يمكنها تخفيف القواعد، مضيفا: "أفضل أن أقولها بصوت عال وواضح، على حساب أن أظهر غير محبوب: الحكومة لا يمكنها ضمان عودة فورية لحياتنا الطبيعية السابقة". وفي معرض الإشارة لتقرير أصدره المستشارون العلميون الحكوميون، قال إن إعادة فتح كامل للبلاد في 4 مايو سوف تؤدي إلى زيادة استثنائية وغير مسيطر عليها في الإصابات.
الشرطة الألمانية

برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أي تجمعات في عيد العمال

تعتزم شرطة ولاية برلين، اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب، تزامنا مع عيد العمال، غدا الجمعة، في ظل خطورة انتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19)، وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي)، مضيفا: "اتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة لن يسير بشكل بسيط هذه المرة، وسيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر، والمشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية".
الخطوط الجوية الدولية الباكستانية

لأول مرة..باكستان تسير رحلات مباشرة للولايات المتحدة

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "بي أي إيه"، اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الناقل الجوي، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة الباكستانية حصلت على هذه الموافقة من قبل وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك، وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانية بتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.
اقرأ المزيد من الأخبار
قطة كارل لاغرفيلد (2)

أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.
تركيا

تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة. يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا. كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور. ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.
كورونا والحجر الصحي (7)

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".
سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]