جريمة

3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه الظهور إعلاميا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
رامز جلال - صورة أرشيفية
رامز جلال - صورة أرشيفية
تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
القرار المطعون عليه اعتبر "رامز" يقدم برنامجا إعلاميا، في حين رفض الطعن ذلك، وورد فيه إن "رامز" عضو نقابة المهن التمثيلية، التي يتبعها الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين. وأكد
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محمد رمضان

تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة الإسارة للطيار الموقوف

قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف عن مهنته مدى الحياة"، والتي يتهم فيها الممثل محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، مدعيا فيها أن "أبو اليسر" طالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، عقب فصله من عمله، علاوة على فيديو آخر استهزاء خلاله محمد رمضان بالشاكي في أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لورود تقرير الخبراء بفحص الفيديوهات محل الاتهام.
حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
قضية-الرشوة (2)

ضبط خلية اتجار في العملة بقيمة مليون جنيه سنويا

"من غير تحويلات بنكية، هاتوا الفلوس وهنوصلها لأهلكوا بالجنيه بسعر السوق، وثمن التوصيل بسيط".. هكذا أقنع حاصل على بكالوريوس أحد العاملين بالخارج، أن يشاركه في حصد أموال زملائه في الغربة، ويرسلونها نقدا من القادمين إلى مصر، وبعدها يتولى المتهم الرئيسي تغيير العملة متربحا من فارق السعر، ويحصل لنفسه على عمولة من كل مبلغ، ثم يحول المبلغ في البريد لأسرة صاحب المال، بعد سحب رسوم بريدية من المبلغ، لكن قوات الأمن ضبطت أفراد التشكيل بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
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ضبط ربة منزل استعانت بزوجها وآخرين لقتل شقيقها

اختلفت مع أشقائها بسبب الميراث، وأقنعها زوجها بأنها تستحق أكثر مما أخذته، وأن أخيها الأكبر يستحوذ على حقها في الميراث، وحرضها على كراهيته إلى درجة تمنيها موته، ثم أقنعها بالفعل بقتل أخيها من خلال استئجار 3 آخرين، وعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وبالفعل استدرجت شقيقها بحجة التفاهم والتوافق فيما بينهم، لكنها غدرت به ورفاقها، إذ قتلوه وقيدوا جثته بالحبال وربطوا فيها حجارة وألقوها في ترعة، وقبل أن تفلح المتهمة في خطتها بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث، تم ضبطها وشركائها.
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دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم على «جبهة النصرة» لـ27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، مد أجل للنطق بحكمها على 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 27 مايو المقبل، وذلك بعد تعذر حضور المتهمين من السجن لسماع الحكم حضوريا في مواجهتهم، وذلك بعد أن أتمت المحكمة الإطلاع على الأحراز والفيديوهات المسجلة للمتهمين، وسماع النيابة العامة والدفاع، في محاكمة حضورية علنية.
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28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
محكمة-ارشفية

إرجاء الحكم في أحداث عنف النزهة إلى 5 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث عنف النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، إلى جلسة 5 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين من السجن، لأسباب واعتبارات أمنية، تتمثل فى أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بنقل المتهمين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفترة الحالية، وصدر قرار إرجاء صدور الحكم بعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
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