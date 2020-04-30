3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه من الظهور إعلاميًّا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

رامز جلال - صورة أرشيفية

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.

القرار المطعون عليه اعتبر "رامز" يقدم برنامجًا إعلاميًّا، في حين رفض الطعن ذلك، وورد فيه أن "رامز" عضو نقابة المهن التمثيلية، التي يتبعها الأعمال التمثيلية التليفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطًا إعلاميًّا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين. وأكد