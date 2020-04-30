جريمة

3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه من الظهور إعلاميًّا

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
رامز جلال - صورة أرشيفية
رامز جلال - صورة أرشيفية
تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
القرار المطعون عليه اعتبر "رامز" يقدم برنامجًا إعلاميًّا، في حين رفض الطعن ذلك، وورد فيه أن "رامز" عضو نقابة المهن التمثيلية، التي يتبعها الأعمال التمثيلية التليفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطًا إعلاميًّا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين. وأكد
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

كيف نعت الداخلية شهداء القوات المسلحة في بئر العبد؟

نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين استشهدوا، اليوم الخميس؛ إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إذ تؤكد وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن، داعية المولى عز وجل بسرعة شفاء المصابين. كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
سرقة-اموال

«الأموال العامة» تضبط قضيتين بحجم تعاملات 2 مليون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا)، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "عامل زراعي" وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقدا أو في صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق البريد، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملا مخالفا لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام مليوني جنيه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولها ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقات، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 45 جرامًا ومبلغ مالي 290 جنيهًا وهاتف محمول.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب.. باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
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مجلس-الدولة

دفعنا 2 مليون.. طعن شركة لوقف مطالبات للضرائب

طالبت شركة ملابس جاهزة، بوقف مطالبات لمصلحة الضرائب لدى الشركة، تمت بناء على أعمال جرد وإحصاء لقيمة مواد خامبالجمارك ، دون مراعات اعتبارت الإنتاج، التي طلبت الشركة مهلة لتوضيحها أكبر من 15 يومًا، كما أكدت الدعوى سداد الشركة 2 مليون جنيه لمصلحة الجمارك، ووجود خطأ محاسبي نجم عنه عدم إدراج المبلغ المدفوع من ضمن المصروفات، بما يستوجب الخصم من قيمة المطالبات المالية المستحقة، وتنظر الدعوى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، فى حين تعود وقائع الخصومة الاستثمارية لقرابة عام مضى.
رامز-في-الشلال (2)

دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم على «جبهة النصرة» لـ27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، مد أجل للنطق بحكمها على 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 27 مايو المقبل، وذلك بعد تعذر حضور المتهمين من السجن لسماع الحكم حضوريا في مواجهتهم، وذلك بعد أن أتمت المحكمة الإطلاع على الأحراز والفيديوهات المسجلة للمتهمين، وسماع النيابة العامة والدفاع، في محاكمة حضورية علنية.
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28 أبريل الحكم على 16 متهما بقضية جبهة النصرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، إلى جلسة 28 أبريل لتعذر حضور المتهمين من السجن لاعتبارات أمنية، وأمرت المحكمة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين في القضية وعددهم 5 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي لمحاكمتهم حضوريا.
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