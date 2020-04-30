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الإسكندرية تطلق برنامجًا تدريبيًّا لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
محمد الشريف
محمد الشريف
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك فى يوم 2 مايو المقبل وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.
وأشارت عازر إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يقرب من 450 طبيبًا من تخصصات مختلفة، وينقسم البرنامج إلى جزأين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من 5 أفراد.  جدير بالذكر أن اللواء
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الجماعات الإرهابية مفسدون في الأرض محاربون لله ورسوله

يشيد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء، في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره من أرض سيناء الغالية، وذلك بعد أن قام أبطالنا اليوم من جنود وضباط القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب، إذ يُجدد الأزهر دعوته إلى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم دون هوادة، مؤكدا أنهم مفسدون في الأرض محاربون لله ولرسوله، داعيًا الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدَّى لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

قفزة كبيرة.. الصحة: 358 إصابة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.
تامر-الرفاعى

المتحدث العسكري: مداهمة بؤرة إرهابية في سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إنه تم استهداف مجموعة من الإرهابيين بإحدى مزارع شمال سيناء.
علاج-كورونا

باستخدام علامات بلاستيكية.. عمال اليونان يتحدون الحظر ويحتفلون بعيدهم

اصطف عمال وطلبة يونانيون يرتدون كمامات وقفازات خارج مبنى البرلمان احتفالا بعيد العمال في تحد لحظر فرضته الحكومة على التنقل بغرض الحد من تفشي فيروس كورونا. وباستخدام علامات بلاستيكية ملونة موضوعة على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على قواعد التباعد، شارك مئات المحتجين في مسيرة نظمتها جماعة بامى الشيوعية. ولوح المحتجون بالرايات ورددوا هتافات ورفعوا لافتات تقول ”لا تضحيات من أجل رؤساء العمل“.
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فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
تعقيم منشآت المطارات 9

إنتاج كابينات تعقيم لمواجهة كورونا بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية، تمكن مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام البكل بتصنيع كابينات تعقيم داخل ورش المجمع، وذلك تحت إشراف المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC والتي مثلها الدكتور إبراهيم نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتورة فاطمة بدوي رئيس نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.
كورونا والحجر الصحي (11)

بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مصنع «ليسيكو مصر»

أصدر مجلس إدارة شركة ليسيكو - مصر، غلق مصنع شركة ليسيكو للصناعات الخزفية الكائن بمدينة برج العرب الجديدة، في غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 14 يوميا، بعد تقرير وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بضرورة غلق الشركة، نظرا لثبوت إصابة اثنين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيبا كلا الإثنين بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وبناء عليه تم إحالتهما إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة، وثبت إصابتهما بفيروس كورونا.
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