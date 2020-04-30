الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لـ450 طبيبًا لمواجهة كورونا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

محمد الشريف

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز كوادر الأطباء من التخصصات المختلفة في إطار سيناريوهات التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك فى يوم 2 مايو القادم وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأشارت نائب المحافظ إلى أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.

وأشارت عازر إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يقرب من 450 طبيب من تخصصات مختلفة، وينقسم البرنامج إلى جزئين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من 5 أفراد. جدير بالذكر أن اللواء

وأشارت عازر إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يقرب من 450 طبيب من تخصصات مختلفة، وينقسم البرنامج إلى جزئين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من 5 أفراد.



جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بعضوية كلا من الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والجهات المعنية، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لعرض الموقف الحالي لانتشار الفيروس بنطاق المحافظة.





