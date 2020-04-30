محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

معاشات

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.

وأكد المحافظ، على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، أنه تم الاستعانة بالمدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو وفق