الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

تحرير:هالة صقر ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

ياسمين عبد العزيز

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.

المسلسل من بطولة كلا من: «تارا عماد، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال»، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وانتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية. يذاع المسلسل علي قنوات CBC في تمام الساعة 9.30 مساء، على أن تكون الإعادة