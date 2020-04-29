هونر تطلق هاتفها 9x lite الأسبوع القادم في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

Honor 9x lite

تطلق شركة هونر فى مصر أحدث أعضاء عائلة 9x الجديد وهو 9x lite وذلك بعد نجاح هواتفها من نفس السلسله وتحقيقها نسبه مبيعات مرتفعة وهم 9x لايت و9x pro. ومن المتوقع أن يحدث الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره طفره فى سوق الهواتف الذكية، حيث أن أبرز إمكانياته السعه التخرينيه بسعة 128 جيجا، بالإضافه إلي أنه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك وهى الامكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئه السعرية الكبيره، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئه السعريه المتوسطة والتي تقترب من ال 3000 جنيها، حيث أكدت الشركة أن السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الاطلاق.

وينطلق الهاتف فى حفل خاص عبر وسائل الانترنت وذلك خلال الأسبوع القادم فى 6 مايو فى الثامنه مساءا، وذلك تماشيا مع خطة البلاد فى الاعتماد على وسائل التعامل عن بعد.وكانت هونر قد كشفت عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة