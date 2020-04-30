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غاوي مشاكل.. رامز جلال مشوار طويل من القضايا والأزمات

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م
رامز جلال
رامز جلال
تحظى على مدار سنوات برامج مقالب رامز جلال، بنسب مشاهدة كبيرة خاصة أنه يذاع في وقت الإفطار، وبرغم شهرة برامجه إلا أنه نال نصيب الأسد من القضايا والشتائم من الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برامجه التي لم تخلو أيضا من حالات إغماء وإصابات، بينما آخرون يفقدون أعصابهم بسبب حالات الخوف والهلع وبث الرعب في قلوبهم عقب كل مقلب يقعون ضحيته، "رامز" يعد الأشهر من بين مقدمي برامج المقالب التي خلفت وراءها ضحايا بالجملة، ومنذ 10 أعوام ولأول مرة يظهر من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي" لمواجهة الضيف بنفسه، وتبدأ الأزمات من جديد تطفو على السطح.
ربما اعتاد رامز أن يملأ الدنيا ضجيجا ببرنامجه، لكن الأزمات بدأت مبكرا هذا العام، وكانت البداية عندما أصدر مستشفى العباسية للصحة النفسية والإدمان، بيانا طالبت فيه النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في وقائع العنف والتعذيب والسخرية والتنمر والاستهانة بالضيوف والحط من الكرامة الإنسانية، في برنامج
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الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
ممالك-النار- خالد-النبوي (2)

بعد أزمة البوستر.. «1لنبوي» رئيس جمهورية الفن

تصدر هاشتاج باسم الفنان "خالد النبوي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أدائه في مسلسل "لما كانا صغيرين"، وبالرغم من الأزمة التي أثارت غضب النبوي، بسبب بوستر المسلسل، موضحا أنها لا تتناسب مع تاريخه وحجم نجوميته، إلا أن الجمهور جعله ملك التمثيل، من خلال التعليقات.
ياسر- جلال

حب ليل وحسن في الفتوة يتصدر محركات البحث

وسط ما يشهده المجتمع من ارتفاع في معدلات الطلاق، وفشل العديد من قصص الحب، خرج علينا مسلسل "الفتوة" بقصة حب تعيد إلى الأذهاب قصص الحب التي خلدها التاريخ، وأصبح الفتوة متصدرا محركات البحث، بمجرد ان أطلق الفنان ياسر جلال "حسن"، عبارته الرومانسية في أحد مشاهد الحلقة السابعة، وهو يتغزل في الفنانة مي عمر "ليل"، قائلا " محدش يقدر يبص للشمس بس ما حدش يقدر يحجب نورها"، وهي العبارة التي تفاعل معها الشباب من متابعي المسلسل، مؤكدين أن هذا الحب لم يعد موجود في هذا الزمن، مما يوحي بأن هناك حالة من الحرمان العاطفي يعيشها الشباب في هذه الأيام.
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لابسة ستارة.. ياسمين رئيس تتعرض لوصلة سخرية من رامز

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، وبمجرد نزولها من السيارة تعرضت لوصلة سخرية من رامز، إذ وصف قميصها التي ترتديه بالستارة، وسخر من سلسلة تتدلى من نظارة "رئيس" واصفا إياها بـ"سرج الخيل"، وأثناء تركيب "المايك" لها قال رامز: "هتدخل المايك في الستارة إللي لابساها دي إزاي"، وتابع: "خايبة كمان في اللبس"، لم تنته سخرية رامز حيث وصف أكلها للبان بأنها تشبه الفنانة شادية في فيلم نحن لانزرع الشوك.
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محامي رامز جلال يرد على نقابة الإعلاميين: «يؤدي أعمال ترفيهية»

ردًا على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء، إنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، متابعًا: «لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقًا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى».
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
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«رامز مجنون رسمي» يتخطى الـ26 مليون مشاهدة في يومين

تخطى برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" حاجز الـ26 مليون مشاهدة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، منذ طرحه قبل يومين، إذ كتب رامز جلال على حسابه عبر إنستجرام: "بسم الله ماشاء الله، لا قوة إلا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو رامز مجنون رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5. مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". وتصدر البرومو تريند موقع يوتيوب، وتخطى أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحه عبر قناة رامز جلال الرسمية على يوتيوب.
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