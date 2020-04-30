غاوي مشاكل.. رامز جلال مشوار طويل من القضايا والأزمات

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

تحظى على مدار سنوات برامج مقالب رامز جلال، بنسب مشاهدة كبيرة خاصة أنه يذاع في وقت الإفطار، وبرغم شهرة برامجه إلا أنه نال نصيب الأسد من القضايا والشتائم من الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برامجه التي لم تخلو أيضا من حالات إغماء وإصابات، بينما آخرون يفقدون أعصابهم بسبب حالات الخوف والهلع وبث الرعب في قلوبهم عقب كل مقلب يقعون ضحيته، "رامز" يعد الأشهر من بين مقدمي برامج المقالب التي خلفت وراءها ضحايا بالجملة، ومنذ 10 أعوام ولأول مرة يظهر من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي" لمواجهة الضيف بنفسه، وتبدأ الأزمات من جديد تطفو على السطح.

ربما اعتاد رامز أن يملأ الدنيا ضجيجا ببرنامجه، لكن الأزمات بدأت مبكرا هذا العام، وكانت البداية عندما أصدر مستشفى العباسية للصحة النفسية والإدمان، بيانا طالبت فيه النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في وقائع العنف والتعذيب والسخرية والتنمر والاستهانة بالضيوف والحط من الكرامة الإنسانية، في برنامج

ربما اعتاد رامز أن يملأ الدنيا ضجيجا ببرنامجه، لكن الأزمات بدأت مبكرا هذا العام، وكانت البداية عندما أصدر مستشفى العباسية للصحة النفسية والإدمان، بيانا طالبت فيه النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق في وقائع العنف والتعذيب والسخرية والتنمر والاستهانة بالضيوف والحط من الكرامة الإنسانية، في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي اسم البرنامج نفسه يسيء للمرض النفسي والمريض النفسي، ويزيد من وصمة المرض النفسي والتي تحاول الدولة جاهدة في إزالة هذه الوصمة.



لم تنته الازمات بعد وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، إن برنامج رامز مجنون رسمي خرج عن دوره الرئيسي وهو الإضحاك إلى التلذذ بتخويف الضيوف الذين يظهرون فى البرنامج.



وامتدت أزمات رامز لتصل إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة الذي أصدر قرارا بمنع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.



ليرد أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال على قرار النقابة بأنه عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، ويؤدي أعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلاميًا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين.

بالعودة إلي رامز جلال الذي ارتبط اسمه بالأزمات وواجه مشاكل وانتقادات منذ ان بدأ سلسلة برامج مقابله إذ لم يتقبل الكثير من المشاهير المقلب بعد وقوعهم في مواقف مرعبة جعلت الخوف يتسلل إلى قلوبهم، بينما لم يتمالك آخرين أعصابهم وحدثت إصابات تراوحت بين الأغماء والإصابات.



ويستعرض "التحرير" أهم الحلقات التي تسببت في وقوع مشاكل ودعاوى قضائية لرامز جلال.

سيرين عبد النور

في عام 2012 قدم برنامج "رامز ثعلب الصحراء" وفي إحدى حلقاته استضاف الفنانة سيرين عبد النور وزوجها وبعد اكتشافهم انهم وقعوا ضحايا لمقلب من رامز جلال قام"فريد" زوج سيرين بتحطيم كاميرات البرنامج، وعلى الرغم من مرور 7 سنوات على عرض الحلقة كشفت "سيرين" العام الماضي خلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان" على فضائية "إم بي سي" السعودية، إنها تعرضت لإصابة في أحبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء"، وقالت أنها لم تخضع لعملية جراحية، ولكن أحبالها الصوتية أصبحت حساسة للغاية تجاه أي تيار هوائي شديد أو برد.

هيفاء وهبي



آثار الحكيم

سيل من الشتائم والتوبيخ كان من نصيب رامز جلال بعد استضافة الفنانة هيفاء وهبي في أحدى حلقات برنامج "رامز توت عنخ أمون"، عام 2013، ولم ينتهى الأمر بعد انتهاء الملقب بل أمطرت هيفاء طاقم البرنامج بسيل من الشتائم، وغادرت المكان ليحتوي رامز الأزمة سريعا ويذهب لها في مقر إقامتها في الفندق حاملا باقة ورود، وقدم لها اعتذارا عن المقلب تقبلته في النهاية وتم عرض الحلقة.

باريس هيلتون

عام 2014 شنت الفنانة آثار الحكيم هجوما على رامز جلال وبرنامجه "رامز قرش البحر" وأعلنت رفضها لإذاعة الحلقة، وتبادل الطرفين الاتهامات وقالت حينها إدارة البرنامج ان"الحكيم" افتعلت الأزمة من أجل زيادة أجرها عن الحلقة بزيادة كبيرة جدا عن المعتاد، وهو ما رفضه منتج البرنامج، ووصلت الأزمة إلي ساحات المحاكم وطالبت بتعويض مادي ووقف بث البرنامج لينتهي الأمر بعدم إذاعة الحلقة.

حالة من الرعب والذعر انتابت النجمة العالمية "باريس هيلتون" في إحدى حلقات "رامز واكل الجو" عام 2015، ودخلت في نوبة بكاء خوفا من سقوط الطائرة، في الوقت الذي يحاول فيه رامز تهدئتها وهي تخبره بأنها لا تريد ان تقفز من الطائرة، وقالت في تصريحات صحفية بأنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد البرنامج، ولكن انتهى الأمر ودياً وتم عرض الحلقة، وتردد حينها ان"هيلتون" كانت على علم مسبق بالمقلب وتقاضت مبلغ مالي كبير.

إيمان البحر درويش

دخل الفنان إيمان البحر درويش في أزمة مع رامز بسبب برنامجه "رامز بيلعب بالنار" الذي عرض في عام 2016، وقال في برنامج "مساء القاهرة" المذاع على قناة "Ten" انه لم يكن لديه علمه بتفاصيل المقلب حيث تم دعوته لحضور مهرجان فني بالمغرب، وتعرض لإصابات على حد قوله بتهتك في الكتف وإصابة بالفقرة الرابعة والخامسة بالظهر في الوقت الذي لم يحاول رامز جلال السؤال والاطمئنان عليه بعد البرنامج أو تقديم الاعتذار، وفي النهاية لم تذاع الحلقة.