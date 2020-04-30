جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

وأضاف الدكتور علم الدين، أن إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبني بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يوم، مشيراً إلى أن المبنى يحتوي على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التي تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مباني أخرى بالكلية.وأضاف أنه تم تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما