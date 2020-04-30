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جامعة القاهرة: إصابة عميد كلية طب الأسنان بفيروس كورونا

تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة. وقال علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.
وأضاف الدكتور علم الدين، أن إدارة الجامعة قررت إغلاق تام للمبني بكلية طب الفم والأسنان لمدة أربعة عشر يوم، مشيراً إلى أن المبنى يحتوي على مكاتب الإدارة وبعض العيادات التي تم إيقاف العمل بها منذ بداية تعطيل الدراسة، وباقي الخدمات تقدم من مباني أخرى بالكلية.وأضاف أنه تم تطهير جميع أدوار المبنى كاملة بما
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة تسجل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.
مجلس-النواب (3)

برلمانيون: قرض صندوق النقد الجديد ضروري لمواجهة «كورونا»

قال نواب فى البرلمان، إن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يعد ضروريا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا؛ حيث تبحث الدولة عن الصالح العام واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، موضحين فى تصريحات لـ«التحرير»: «أن فائدة القرض ستكون بسيطة ما سيعود على المواطن بالنفع لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل ومواجهة سلبيات انتشار كورونا. وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقى، أن طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد الدولى يأتى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة تبحث عن الصالح العام وتريد الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

«الصحة» تعلن عن تجربة جديدة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلي أن الوزارة تسعي جاهدة بشتي السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
معاشات (3)

محافظ الإسكندرية يخصص 27 مدرسة لصرف معاشات مايو

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد لتخصيص 27 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية لصرف معاشات شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل، وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشدد المحافظ على التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد التي سيتم الاستعانة بها في صرف المعاشات للتيسير على المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.
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جامعة-القاهرة

تخصيص «القصر الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من جامعة القاهرة

صرحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، بأن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تفتح تحقيقا بعد إصابات كورونا في معهد الأورام

قررت جامعة القاهرة، اليوم السبت، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والإطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
أنجيلا-ميركل

ميركل تطالب الألمان بعدم الخروج: «الوباء لا يعرف الأعياد»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "يجب على الناس في ألمانيا الامتناع عن السفر والزيارة خلال عطلة عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، ومددت قيود الخروج حتى 19 أبريل الجاري. وأضافت ميركل - في تسجيل تليفزيوني اليوم الأربعاء - أنه يجب على الأشخاص في ألمانيا أيضًا التكيف مع قيود الاتصال الصارمة في عيد الفصح، حيث ترغب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تمديد القواعد الحالية بسبب أزمة على الأقل حتى 19 أبريل.
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