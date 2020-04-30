جريمة

دفعنا 2 مليون.. طعن شركة لوقف مطالبات للضرائب

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م
أرشيفية
أرشيفية
طالبت شركة ملابس جاهزة، بوقف مطالبات لمصلحة الضرائب لدى الشركة، تمت بناء على أعمال جرد وإحصاء لقيمة مواد خامبالجمارك ، دون مراعات اعتبارت الإنتاج، التي طلبت الشركة مهلة لتوضيحها أكبر من 15 يومًا، كما أكدت الدعوى سداد الشركة 2 مليون جنيه لمصلحة الجمارك، ووجود خطأ محاسبي نجم عنه عدم إدراج المبلغ المدفوع من ضمن المصروفات، بما يستوجب الخصم من قيمة المطالبات المالية المستحقة، وتنظر الدعوى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، فى حين تعود وقائع الخصومة الاستثمارية لقرابة عام مضى.
طالبت الدعوى بإبراء ذمة الشركة من الضرائب والرسوم الواردة بنتيجة لجنة الجرد المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالقاهرة، والتى انتهت اللجنة إلى وجود عجز في أقمشة البوليستر مقداره 140 ألف كيلوجرام وعجز في الأقمشة المخلوطة وزيادة في أقمشة القطن، وعجز في الغزول القطنية وزيادة عدد
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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3 مايو.. نظر طعن رامز جلال على منعه الظهور إعلاميا

تقدم الممثل رامز جلال، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على قرار مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، والصادر أمس الأربعاء، برقم 11 لسنة 2020، وينص على منع "رامز" من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه والمساءلة بالنقابة، وذلك بسبب محتوى برنامج المقالب الذي يقدمه خلال شهر رمضان "رامز مجنون رسمي"، وما يحويه حسب قرار الوقف من "خروقات وعنف"، علاوة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وأثره السيء على الأطفال، وحددت المحكمة جلسة 3 مايو المقبل.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

دعوى للمطالبة بحلول لرؤية الأبناء فى ظل أزمة كورونا

تقدم عدد من الأهالي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها الجهات المعنية في الدولة، بتوفير آلية لتمكين الآباء المنفصلين وغير الحاضنين، من رؤية ضغارهم، بعد غلق الحدائق العامة، والأندية ومراكز الشباب، في ظل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحملت الدعوى رقم 852 لسنة 2020، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس الماضي، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
رامز-في-الشلال (2)

دعوى مستعجلة لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

تقدم محامي بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كلا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، للمطالبة بوقف برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وعدم منح ترددات بث لقنوات mbc، وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف البرنامج باعتباره يعرض محتوى عنيف وغير لائق يخترق البيوت عبر شاشات التلفاز، بما يمكن أن يتسبب في تقليد الأطفال لمحتواه ويعرضهم لمخاطر نحن في غنى عنها، خاصة أن البرنامج لا قيمة هادفة له -بحسب الدعوى-.
محكمة-ارشفية

براءة موظفين بالسكة الحديد من إهدار أموال الهيئة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ي. م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م. و" مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و"م. م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة، من تهمة التسبب في إهدار مليون و732 ألف جنيه على أموال الهيئة، جراء التأخر في بت مناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 - 2013، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد للفحص، وراعت المحكمة ظروف التأخير في البت ووجود مدة لا تقل عن شهر كانت كفيلة لإتمام باقي الإجراءات.
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