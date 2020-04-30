دفعنا 2 مليون.. طعن شركة لوقف مطالبات للضرائب

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م

أرشيفية

طالبت شركة ملابس جاهزة، بوقف مطالبات لمصلحة الضرائب لدى الشركة، تمت بناء على أعمال جرد وإحصاء لقيمة مواد خامبالجمارك ، دون مراعات اعتبارت الإنتاج، التي طلبت الشركة مهلة لتوضيحها أكبر من 15 يومًا، كما أكدت الدعوى سداد الشركة 2 مليون جنيه لمصلحة الجمارك، ووجود خطأ محاسبي نجم عنه عدم إدراج المبلغ المدفوع من ضمن المصروفات، بما يستوجب الخصم من قيمة المطالبات المالية المستحقة، وتنظر الدعوى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، فى حين تعود وقائع الخصومة الاستثمارية لقرابة عام مضى.

طالبت الدعوى بإبراء ذمة الشركة من الضرائب والرسوم الواردة بنتيجة لجنة الجرد المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالقاهرة، والتى انتهت اللجنة إلى وجود عجز في أقمشة البوليستر مقداره 140 ألف كيلوجرام وعجز في الأقمشة المخلوطة وزيادة في أقمشة القطن، وعجز في الغزول القطنية وزيادة عدد