مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان العطف ببني سويف

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

أرشيفية

صرحت النيابة العامة، بمركز بني سويف، بدفن جثمان شاب، كان يبلغ من العمر 17 سنة، بعد توقيع كشف الصحة دون تشريح، لكون سبب الوفاة معروف، ألا وهو صدم قطار للفقيد، خلال محاولته عبور مزلقان "العطف – إفوة" بمركز بني سويف، وذلك بالتزامن مع قدوم القطار، وأمرت النيابة، بتسليم الجثمان لذويه من مشرحة مستشفى الواسطى، مع استدعاء مسئولي المزلقان لسماع إفادتهم، والتحقق من غلق المزلقان ومتابعته وقت وقوع الحادث من عدمه، لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، ومباشرة التحقيقات.

وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والذين أفادوا فى محضر الشرطة أن الفقيد حاول عبور المزلقان مسرعًا، دون الانتباه لصافرات الإنذار، فصدمه القطار. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد باصطدام أحد القطارات بشخص على شريط السكة