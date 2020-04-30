جريمة

مصرع شاب صدمه قطار بمزلقان العطف ببني سويف

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
أرشيفية
أرشيفية
صرحت النيابة العامة، بمركز بني سويف، بدفن جثمان شاب، كان يبلغ من العمر 17 سنة، بعد توقيع كشف الصحة دون تشريح، لكون سبب الوفاة معروف، ألا وهو صدم قطار للفقيد، خلال محاولته عبور مزلقان "العطف – إفوة" بمركز بني سويف، وذلك بالتزامن مع قدوم القطار، وأمرت النيابة، بتسليم الجثمان لذويه من مشرحة مستشفى الواسطى، مع استدعاء مسئولي المزلقان لسماع إفادتهم، والتحقق من غلق المزلقان ومتابعته وقت وقوع الحادث من عدمه، لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، ومباشرة التحقيقات.
وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم، والذين أفادوا فى محضر الشرطة أن الفقيد حاول عبور المزلقان مسرعًا، دون الانتباه لصافرات الإنذار، فصدمه القطار. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد باصطدام أحد القطارات بشخص على شريط السكة
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (2)

إصابة 28 شخصًا في حادث تصادم سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، إذ أصيب 28 شخصا، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو. البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي. على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
حملات-ازاله (5)

النيابة تحذر من التصدي لحملات الإزالة بعد «الخانكة»

أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتصدي لإزالة مباني عشوائية غير آهلة بالسكان مقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الخانكة بالقليوبية؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ إذ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، لرفضهم أعمال إزالة المباني وخرج شخص من التجمهر فسب الحملة وتوعدها بتعطيل أعمالها، مطالبا بتوقفها، وحرض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسئولين بالمحافظة.
تنقيب عن الآثار

ضبط 12 متهما بالتنقيب عن الآثار في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة سمالوط ومباحث السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط 12 متهما بالتنقيب والحفر عن الآثار، داخل قريتين، وتحررت المحاضر اللازمة، وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مساعد منطقة شمال الصعيد لشرطة السياحة والآثار، بورود معلومات سرية عن قيام "ع. ع.ف"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بإحدى القرى بزمام مركز سمالوط غرب. أفادت تحريات العقيد نادر حمدي رئيس مباحث شرطة السياحة، التي أشرف عليها اللواء مدحت منتصر مدير المباحث صحة المعلومة.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

قرار عاجل من النائب العام بواقعة تدخين شاب في الصلاة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية. كانت وحدة الرصد قد رصدت مقطعا مصورا على «فيسبوك» لشاب يؤدي الصلاة بالهيئة المفروضة بالدين الإسلامي، ويضع آخر سيجارة مشتعلة في فمه ويحرضه على تدخينها فيدخنها؛ ثم يتناولها بيده خلال أدائه هيئة الصلاة، بينما يصور ثالث المقطع وسط أصوات ضحكات وسخرية.
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