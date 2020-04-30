جريمة

أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بـ1.6 مليون جنيه

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م
الجمارك
الجمارك
حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة – أدوات منزلية).
وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا و612 ألفا و691 جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى) وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن
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ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
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العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
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رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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حملة الـ24 ساعة لإحكام السيطرة على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (أقمشة – ألواح معدنية – بضائع أجنبية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي نحو 700 ألف جنيه.
جمارك

رحلة الشرطة لإحكام قبضتها على المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بإحكام السيطرة على المنافذ كافة، وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع عبر المنافذ الجمركية وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة 12 ألف جنيه.
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ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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