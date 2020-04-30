أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بـ1.6 مليون جنيه

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٦ م

الجمارك

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية -خلال الـ24 ساعة الماضية- أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – إكسسوارات هواتف محمولة – أدوات منزلية).

وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا و612 ألفا و691 جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى) وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن

وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا مليونًا و612 ألفا و691 جنيهًا، في الوقت الذي أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)



وتمكنت القوات تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم من تنفيذ 93 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتحرير 143 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط عدد من القضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



