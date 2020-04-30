شاومي تطرح هاتفيها ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

هاتف ‏Redmi Note 9S

كشفت شركة شاومي الصينية عن أحدث هواتفها في السق المصري وهما ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S لتلبية حاجة الشرائح السعرية المختلفة. ويأتي الهاتف Mi 10 بأفضل معالج تم تصنيعة علي مستوي العالم "كوالكوم 865"، وبسعة ذاكرة 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا، بالإضافة إلى كاميرات مدمجة للتصوير الاحترافي، والتي تعد من أفضل الكاميرات في العالم، لتقدم لمحبي التصوير إمكانات تضاهي التصوير السينمائى الإحترافى، يأتى الهاتف في فترة الحجز المسبق بهدايا قيمة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه . ?

ويأتي هاتف Redmi Note 9s بمعالج كوالكوم 720G، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية ليقدم واحدة من أفضل تجارب التصوير الاحترافى الذى يرضى هواة التصوير والتصوير السيلفي، ويأتي الهاتف ببطارية عملاقة 5020 ملي أمبير ونسختين للمساحة التخزينية 64 جيجا و4 جيجا رام ونسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام، كما تقدم