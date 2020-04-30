التقاط 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في 24 ساعة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م

رادار

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1554 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و79 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و6 دراجات نارية مخالفة، و9 مخالفات شروط الترخيص. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1554 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و79 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و6 دراجات نارية مخالفة، و9 مخالفات شروط الترخيص.



من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسة والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسة بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة، لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسة بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة.







