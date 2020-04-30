حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٠ م

حملة أمنية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 939 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية. وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1012 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 939 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1012 قضايا تموينية متنوعة، ضُبط خلالها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»، كما أمكن ضبط 11024 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 264 قضية متنوعة.



جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت عن ضبط 170 قضية متنوعة، و3 قضايا أموال عامة، بالإضافة إلى 7 قضايا «مصنفات سمعية وبصرية، ملكية فكرية، بث فضائيات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين







