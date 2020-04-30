ضبط 4 متهمين يتاجرون بالحشيش في العبور والخصوص

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

أرشيفية

شنت قوات قسمي شرطة الخصوص والعبور بمديرية أمن القليوبية، تحت قيادة العميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، حملة أمنية لضبط تشكيلين عصابيين يأويان خارجين عن القانون، يمارسون أعمال إجرامية تتمثل في ترويج المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائهم بنطاق دائرتي القسمين، وبإعداد أكمنة أمنية ضبطت قوات الأمن 4 متهمين، وكان بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وأموال وأسلحة بيضاء ضبطت بحوزتهم، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.

تمكن الرائد يوسف الشامى، رئيس مباحث قسم شرطة العبور، من ضبط كل من "ا.س." 20عاما، عاطل، و"ع.ن" 22 عاما، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 130 جراما ومبلغ مالى 650 جنيها، و 2هاتف محمول وسلاح كما تمكن الرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط كل من"ف.ع." 31 عاما، عاطل، و"ر.س" 30