ضبط 162 مطعما ومحلا ومركزا تجاريا خالفوا الحظر

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٦ م

حظر التجوال

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 199 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 7 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 162 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مركزين تعليميين "مركز للدروس الخاصة". وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية

أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 199 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 7 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 162 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مركزين تعليميين "مركز للدروس الخاصة".



وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



