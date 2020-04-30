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إنتل تُطلق أسرع معالج في العالم بسرعة 5.3 جيجا هيرتز

قدرات تحرير فيديو أسرع 5بنحو 12%، وأسرع بنحو 15% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بثلاثة أعوام، أداء أفضل بنسبة 31% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بعشرة أعوام
تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
انتل
انتل
أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق الجيل العاشر من سلسلة معالجات Intel® Core™ S-series للحواسيب المكتبية1، والذي يأتي بتردد يصل إلى 5.3 جيجا هيرتز لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب. ويحقق المعالج الجديد قدرات معالجة تصل إلى 5.3 جيجاهرتز مع تقنية تعزيز السرعة الحرارية Thermal Velocity Boost2 ما يجعله الأفضل ضمن فئته على مستوى العالم. و"تلتزم إنتل في رسم ملامح مستقبل الألعاب القوية عبر فتح آفاق جديدة لترددات المعالجات وابتكار مزايا فريدة للمنصات الحاسوبية القابلة للتخصيص.
ويعزز الجيل العاشر من معالجات Intel Core S-series للحواسيب المكتبية ومعالجات Intel Core i9-10900K للألعاب التزامنا الراسخ تجاه عشاق الألعاب عبر توفير الأداء الفائق والاتصال الموثوق والتشغيل المحسن لتقديم تجارب ترفيهية غامرة". - براندت غاتريدج، مدير عام مجموعة منتجات الحواسيب
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شاومي تطرح هاتفيها ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S في مصر

كشفت شركة شاومي الصينية عن أحدث هواتفها في السق المصري وهما ‏Mi 10 و‏Redmi Note 9S لتلبية حاجة الشرائح السعرية المختلفة. ويأتي الهاتف Mi 10 بأفضل معالج تم تصنيعة علي مستوي العالم "كوالكوم 865"، وبسعة ذاكرة 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا، بالإضافة إلى كاميرات مدمجة للتصوير الاحترافي، والتي تعد من أفضل الكاميرات في العالم، لتقدم لمحبي التصوير إمكانات تضاهي التصوير السينمائى الإحترافى، يأتى الهاتف في فترة الحجز المسبق بهدايا قيمة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه . ?
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هونر تطلق هاتفها 9x lite الأسبوع القادم في مصر

تطلق شركة هونر فى مصر أحدث أعضاء عائلة 9x الجديد وهو 9x lite وذلك بعد نجاح هواتفها من نفس السلسله وتحقيقها نسبه مبيعات مرتفعة وهم 9x لايت و9x pro. ومن المتوقع أن يحدث الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره طفره فى سوق الهواتف الذكية، حيث أن أبرز إمكانياته السعه التخرينيه بسعة 128 جيجا، بالإضافه إلي أنه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك وهى الامكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئه السعرية الكبيره، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئه السعريه المتوسطة والتي تقترب من ال 3000 جنيها، حيث أكدت الشركة أن السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الاطلاق.
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تويتر يسجل 17 مليون تغريدة في الشهر السابق لرمضان 2020

بينما يستعد الناس لتمضية شهر رمضان وسط الظروف الحالية الاستثنائية، سجّل "تويتر" 17 مليون تغريدة في الشهر المؤدي إلى رمضان، مما شكّل زيادة في المحادثات بنسبة 70% منذ العام الماضي. وللاحتفال بشهر رمضان، أطلق تويتر ثلاث وسوم جديدة تُظهر رموز خاصة عند استخدامها وتشمل 7 لغات: الإنجليزية والعربية والماليزية والتايلاندية والإندونيسية والهندية والإسبانية.
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«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.
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