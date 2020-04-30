رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

مقطعات لحوم

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما أمكن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية لحيازته 4 أطنان سلع غذائية "جوز هند – تين مُجفف" – 2000 لفافة "قمر الدين" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية