جريمة

رحلة مباحث التموين لتحقيق 4 مهمات في شوارع العاصمة

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م
مقطعات لحوم
مقطعات لحوم
واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لحيازته 6,225 طن سلع غذائية مقطعات لحوم ودهون حيوانية بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما أمكن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأزبكية لحيازته 4 أطنان سلع غذائية "جوز هند – تين مُجفف" – 2000 لفافة "قمر الدين" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط بنادق آلي وخرطوش وهيروين في حملة بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، من ممارسي أعمال الإجرام بالاتجار في المواد المخدرة وحمل الأسلحة والذخائر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بنطاق مراكز القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها، أولهم ضبطت القوات "ن.ح" 49 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) مطموسة الأرقام بخزينتها 6 طلقة، و"م.م" 39 عاما، عاطل، بحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.
المتهمين (1)

مسجل خطر بدرجة نصاب..باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
سيارات-شرطة

العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.
ايام- الحظر (9)

ضبط 162 مطعما ومحلا ومركزا تجاريا خالفوا الحظر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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كحول (2)

إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
سكر -فاسد (2)

حبس تاجر في السيدة زينب بسبب «سكر ومرقة»

نسبت النيابة العامة لتجار مواد غذائية، تهمة حجب سلع بكميات كبيرة عن الطرح للمواطنين، بقصد احتكارها ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والأوضاع الحالية بشأن مكافحة فيروس كورونا، إذ أمرت النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات وطرحها للبيع للمواطنين بثمنها السوقي، وحفظ قيمتها للمالك على ذمة القضية، فيما طلبت تحريات أمنية عن طبيعة نشاط المتهم، والتحقق من انتمائه إلى جماعات محظورة وخلايا إخوانية من عدمه.
مدينة الثلج في «مول مصر»-13

ضبط 162 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية

جهود أمنية متواصلة يقدمها رجال الشرطة بوزارة الداخلية من خلال حملات مكبرة بكل مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب»، وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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مباحث التموين بالقاهرة تضرب تجار السوق السوداء

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية فى عين شمس لحيازته 1200 طن فيليه دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتمت مصادرتها قل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت القوات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لحجبه عن التداول كمية قدرها 14 ألفا و100 طن دقيق فاخر ومسلى، و252 عبوة تمور مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
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