العيون الساهرة توقع عصابة لسرقة شركات المقاولات

٣٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

دورية أمنية

العيون الساهرة تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، سرقوا القواعد والشدادات المعدنية الخاصة بإحدى شركات المقاولات المسند إليها مشروع تطوير إحدى المناطق، وذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله سيارة نصف نقل يعمل عليها كسائق مُحمل عليها كمية من قواعد الشدات المعدنية ومستلزماتها "الأفيز" بإجمالى وزن 1,5 طن مجهول المصدر بدون بيانات.

بمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال إنشاء وتطوير أحد المناطق بدائرة القسم بالاشتراك مع (فرد أمن بشركة المقاولات – وعامل له معلومات جنائية). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنهما نظراً لطبيعة عملهما بالشركة وتعيينهما بمخازن العهدة

بمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال إنشاء وتطوير أحد المناطق بدائرة القسم بالاشتراك مع (فرد أمن بشركة المقاولات – وعامل له معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنهما نظراً لطبيعة عملهما بالشركة وتعيينهما بمخازن العهدة الخاص بالمشروع، اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة محتوياتها بأسلوب المغافلة، واستعانا بالمتهم الأول لتنفيذ مخططهما وتحميل المسروقات على السيارة قيادته، وأقرا بسرقة كميات من الشدات المعدنية ومستلزماتها من داخل ذات الموقع بذات الأسلوب على فترات والتصرف فيها بالبيع.



وتم ضبط 4 أجولة بداخلها كمية من الأفيز الخاصة بالشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريباً، لدى صاحب محل، وكمية من قواعد الشدات المعدنية وزنت نصف طن تقريباً، لدى عامل بشركة تجارة.



